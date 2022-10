Combien de personnes paient pour Spotify Premium ? L’entreprise détaille ses comptes

Spotify a dévoilé dans ses comptes le nombre de personnes qui paient pour un abonnement « Premium ».

C’est la plateforme de streaming musical la plus célèbre au monde, mais combien de personnes paient vraiment pour utiliser Spotify ? Profitant de la publication de ses comptes correspondant au troisième trimestre de cette année 2022, Spoify a confirmé le nombre d’abonnés de sa modalité « Premium », qui paient chaque mois une redevance en échange d’avoir accès au catalogue complet du service et tous ses outils, sans aucune publicité.

En ce sens, il convient de mentionner que les résultats de Spotify au cours de ce troisième trimestre de l’année ont été positifs, puisque les attentes des utilisateurs abonnés à Premium d’un montant d’un million ont été dépassées, et il est dangereusement proche de dépasser le barrière des 200 millions.

Spotify veut dépasser les 200 millions d’utilisateurs Premium avant la fin de l’année

À la fin du troisième trimestre de l’année, Spotify comptait au total 195 millions d’abonnés payants à son service. Un million de plus que prévu initialement, et 13 % de plus que l’an dernier.

Ainsi, l’entreprise s’est fixé pour objectif de dépasser les 200 millions d’abonnés Premium avant la fin de l’année. Il convient de mentionner qu’à ce jour, la plateforme compte un total de 456 millions d’utilisateurs actifs chaque mois, un chiffre qui augmente chaque année à un taux de 20 %.

Cependant, les investisseurs ne semblent pas entièrement satisfaits des résultats, et après l’annonce, le cours de l’action Spotify a subi une baisse de 99 cents par action, un peu plus que les 85 cents par action attendus par les analystes.

En dehors de cela, Spotify a annoncé des bénéfices de 3 040 millions d’euros, dépassant les 3 020 millions que les analystes avaient prévus.

À ce jour, Spotify propose quatre modalités d’abonnement Premium, dont un forfait familial, un forfait étudiant moins cher, un pour deux personnes et un forfait individuel. À l’avenir, la société devrait lancer le plan de haute qualité tant attendu appelé Spotify Hi-Fi, qui devrait coûter environ 20 euros par mois.