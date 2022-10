Windows 11 build 22000.1165 apporte le Gestionnaire des tâches à la barre des tâches

Windows 11 build 22000.1165 est une mise à niveau cumulative facultative disponible pour les versions de build 21H2 et 22H2. La dernière version incrémentielle contient quelques nouvelles fonctionnalités et modifications, lisez la suite pour en savoir plus sur la mise à jour Windows 11 22000.1165.

Microsoft pousse la mise à jour cumulative incrémentielle de Windows 11 avec le numéro de build KB5018483 sur la version de build 21H2. Alors que si votre PC fonctionne sur le numéro de version 22H2, vous recevrez la nouvelle mise à jour avec le numéro de build KB5018496. La petite mise à niveau incrémentielle pèse environ 423 Mo pour les systèmes basés sur ARM64, tandis que la mise à jour basée sur x64 a une taille de téléchargement de 308 Mo.

En termes de changements, la nouvelle version de Windows 11 apporte des améliorations aux résultats de recherche et aux performances de Windows. La mise à jour ajoute la prise en charge du gestionnaire de tâches au menu contextuel, vous pouvez le vérifier en appuyant sur le clic droit sur la barre des tâches, pour le moment, la fonctionnalité est en phase de roulement.

Outre ces modifications, la nouvelle version de Windows 11 résout de nombreux problèmes, notamment le problème qui empêche une mise à niveau du système d’exploitation de répondre, puis échoue, corrige un problème qui affecte le jeu Microsoft Direct3D 9, les problèmes de dimensionnement des polices chinoises, l’outil lasso dans un graphique programme d’édition, améliorations des appels Dual SIM et corrige également de nombreux autres problèmes.

Voici la liste complète des modifications apportées à la version 22000.1165 de Windows 11.

Nouveau! Il ajoute des améliorations aux résultats de recherche et aux performances de Windows.

Nouveau! Il ajoute le Gestionnaire des tâches au menu contextuel lorsque vous cliquez avec le bouton droit sur la barre des tâches. Cette fonctionnalité sera déployée dans les semaines à venir.

Il résout un problème qui affecte le renforcement de l’authentification DCOM (Distributed Component Object Model). Il élève automatiquement le niveau d’authentification pour toutes les demandes d’activation non anonymes des clients DCOM à RPC_C_AUTHN_LEVEL_PKT_INTEGRITY. Cela se produit si le niveau d’authentification est inférieur à l’intégrité des paquets.

Il résout un problème DCOM qui affecte le service d’appel de procédure distante (rpcss.exe). Il élève le niveau d’authentification à RPC_C_AUTHN_LEVEL_PKT_INTEGRITY au lieu de RPC_C_AUTHN_LEVEL_CONNECT si RPC_C_AUTHN_LEVEL_NONE est spécifié.

Il résout un problème qui affecte le connecteur du proxy d’application Microsoft Azure Active Directory (AAD). Il ne peut pas récupérer un ticket Kerberos au nom de l’utilisateur. Le message d’erreur est « Le descripteur spécifié n’est pas valide (0x80090301) ».

Il résout un problème qui affecte les tâches planifiées du générateur d’images natives (Ngen.exe) sur les appareils dotés de certains processeurs.

Il résout un problème qui affecte le mappage des certificats. En cas d’échec, lsass.exe peut cesser de fonctionner dans schannel.dll.

Il résout un problème qui empêche une mise à niveau du système d’exploitation de répondre, puis échoue.

Il résout un problème qui affecte une tâche que vous planifiez d’exécuter toutes les deux semaines. Il fonctionne toutes les semaines à la place.

Il résout un problème qui affecte les jeux Microsoft Direct3D 9. Le matériel graphique cesse de fonctionner si le matériel ne dispose pas d’un pilote Direct3D 9 natif.

Il résout un problème qui affecte la police de trois caractères chinois. Lorsque vous mettez ces caractères en gras, la taille de la largeur est incorrecte.

Il résout les problèmes graphiques dans les jeux qui utilisent Microsoft D3D9 sur certaines plates-formes.

Il résout un problème qui affecte Microsoft Edge lorsqu’il est en mode IE. Les titres des fenêtres contextuelles et des onglets sont erronés.

Il résout un problème qui affecte le mode Microsoft Edge IE. Il vous empêche d’ouvrir des pages Web. Cela se produit lorsque vous activez Windows Defender Application Guard (WDAG) et que vous ne configurez pas les stratégies d’isolation du réseau.

Il résout un problème qui affecte les éditeurs de méthode d’entrée (IME) de Microsoft et de tiers. Ils cessent de fonctionner lorsque vous fermez la fenêtre IME. Cela se produit si l’IME utilise Windows Text Services Framework (TSF) 1.0.

Il résout un problème qui affecte l’outil lasso dans un programme d’édition graphique.

Il résout un problème qui affecte une imprimante universelle. Vous ne pouvez pas le réinstaller après l’avoir supprimé.

Il résout un problème qui crée une file d’attente d’impression en double. Pour cette raison, la file d’attente d’impression d’origine cesse de fonctionner.

Il résout un problème qui affecte certains pilotes. Ils consomment plus d’énergie lorsque vous lisez du contenu de gestion des droits numériques (DRM) protégé par matériel.

Il résout un problème qui affecte l’installation du pilote sur certains matériels. Vous ne pouvez pas voir l’affichage de la progression de l’installation.

Il résout un problème qui affecte l’application Clipchamp qui se trouve dans l’édition Windows 11 SE. Clipchamp ne courra pas.

Il résout un problème qui affecte les fichiers .msi. Windows Defender Application Control (WDAC) les ignorera lorsque vous désactiverez l’application des scripts.

Il résout un problème qui affecte un scénario d’infrastructure de bureau virtuel (VDI) de bureau à distance. La session peut utiliser le mauvais fuseau horaire.

Il résout un problème qui affecte l’explorateur de fichiers sur un hôte de session de bureau à distance (RD). L’Explorateur de fichiers cesse de fonctionner. Cela se produit lorsqu’un client non Windows se connecte à un hôte de session Windows 11 RD et que vous activez la politique de redirection de fuseau horaire.

Il résout un problème qui affecte le style de bouton BS_PUSHLIKE. Les boutons qui ont ce style sont difficiles à identifier sur un fond sombre.

Il résout un problème qui empêche l’interface utilisateur des informations d’identification de s’afficher en mode IE lorsque vous utilisez Microsoft Edge.

Il résout un problème qui affecte les appels Dual SIM. Si vous ne sélectionnez pas de carte SIM sur votre téléphone et lancez un appel sur votre appareil, la fonctionnalité Double SIM ne fonctionne pas.

Il résout un problème qui affecte le Gestionnaire de serveur. Il peut réinitialiser le mauvais disque lorsque plusieurs disques ont le même UniqueId. Pour plus d’informations, consultez l’article KB5018898.

Il met à jour la liste de blocage des pilotes vulnérables du noyau Windows qui se trouve dans le fichier DriverSiPolicy.p7b. Cette mise à jour garantit également que la liste de blocage est la même sur Windows 10 et Windows 11. Pour plus d’informations, consultez l’article KB5020779.

Il rend Microsoft conforme à la révision 1 de la version 6 du gouvernement américain (USG) (USGv6-r1).

Il arrête le début de l’heure d’été en Jordanie à la fin du mois d’octobre 2022. Le fuseau horaire de la Jordanie passera définitivement au fuseau horaire UTC + 3.

Comme je l’ai dit plus tôt, il s’agit d’une mise à niveau facultative, elle ne s’installera pas automatiquement, vous devez l’installer manuellement en accédant à Paramètres> Windows Update> vérifier les nouvelles mises à jour, puis appuyez sur installer maintenant si une nouvelle mise à jour est disponible.

Vous aimerez peut-être aussi – Meilleurs thèmes Windows 11 pour PC

Si vous avez des questions, vous pouvez les déposer dans la zone de commentaires. Aussi, partagez cet article avec vos amis.

Articles Liés:

Source