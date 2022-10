Nothing Ear (bâton): les écouteurs sur le "engouement" sont mis à jour avec un nouveau format et un meilleur son

Nothing a présenté au monde son nouveau casque totalement sans fil, le Nothing Ear (bâton).

Le Nothing Ear (1) marque les débuts de la jeune société londonienne, et le Nothing Phone (1) sert à asseoir sa position sur le marché. Maintenant, la société annonce la prochaine génération de sa famille d’écouteurs entièrement sans fil avec le Nothing Ear (bâton).

Selon la marque, ce sont les écouteurs les plus avancés que la société ait créés à ce jour, en équipant un pilote personnalisé de 12,6 millimètres. De plus, ils promettent de surpasser les Nothing Ear (1) sur un aspect aussi clé que le confort, puisqu’ils ont un nouveau format moins intrusif car dépourvus d’embouts en silicone.

Rien Oreille (bâton), toutes les informations

La première chose qui attire l’attention de l’oreille (bâton) n’est pas le casque lui-même, mais son étui de chargement. Il a un format inspiré des produits cosmétiques comme le rouge à lèvres, avec une forme cylindrique et un mécanisme d’ouverture saisissant qui permet de retirer les écouteurs en tournant l’intérieur du boîtier.

Une fois de plus, les transparences sont à nouveau les protagonistes, à la fois dans le boîtier et dans les écouteurs eux-mêmes. En ce sens, la couleur blanche est la seule actuellement disponible, et il n’a pas été confirmé s’il sera possible de les acquérir en noir plus tard.

L’oreille (bâton) est plus légère que la génération précédente, à seulement 4,4 grammes par oreillette. De plus, l’embout en silicone ayant été retiré, ils adoptent un format intra-auriculaire moins intrusif, et selon l’entreprise, plus confortable lorsqu’il est porté pendant de longues périodes.

En ce sens, il convient de mentionner que l’oreille (stick) a une autonomie améliorée par rapport à la version originale du casque Nothing, pouvant atteindre sept heures de lecture, qui s’ajoutent aux vingt-deux heures d’autonomie de l’affaire. Le chargement de celui-ci se fait via le connecteur USB-C, et dans ce cas, il n’y a pas de support pour le chargement sans fil.

Son système audio est soutenu par un nouveau pilote personnalisé de 12,6 millimètres. Selon la marque, ce haut-parleur a été exclusivement conçu pour être suffisamment grand pour offrir des basses profondes et des aigus clairs, tout en conservant une taille compacte pour offrir l’ajustement le plus confortable possible.

En tant que nouvelle fonctionnalité, la technologie Bass Lock a été introduite, qui utilise un logiciel pour mesurer la forme du conduit auditif de l’utilisateur afin d’ajuster le profil sonore en conséquence. Cependant, un égaliseur graphique est également inclus à partir duquel vous pouvez modifier manuellement les différents aspects de l’audio.

Compte tenu de son format « ouvert » et de l’absence d’embouts en silicone, le Nothing Ear (bâton) n’intègre aucun type de système de suppression active du bruit.

Le triple microphone intégré dans chaque écouteur donne vie au système Clear Voice, capable d’amplifier la voix lors des appels, tout en réduisant les bruits indésirables, tels que le bruit du vent.

Un autre aspect qui a été mis à jour par rapport à la version précédente est celui des contrôles. Plutôt que de compter sur des tapotements et des balayages, Nothing repose sur un système basé sur le pincement grâce à des capteurs sensibles à la pression situés au bas du « bâton » de chacun des écouteurs.

Ces commandes peuvent être modifiées en fonction de l’utilisateur via la nouvelle application Nothing X, qui remplace l’ancienne application Nothing et est disponible sur Android et iOS. Bien sûr, ils prennent en charge le système d’appairage rapide d’Android, Fast Pair, et lorsqu’ils sont connectés au Nothing Phone (1), ils activent certaines fonctions exclusives, telles que l’intégration des commandes dans l’application de paramètres ou le passage automatique en mode de latence faible lorsque en jouant.

Prix ​​de Nothing Ear (bâton) et où les acheter

Le Nothing Ear (bâton) peut être acheté en France à partir du 28 octobre via WOW Concept, soit en ligne, soit via son magasin physique situé sur la Calle Gran Vía 18 à Madrid.

Ils peuvent également être achetés via la boutique en ligne de Nothing à partir du 4 novembre à 11h30, ainsi que chez d’autres distributeurs agréés, notamment Amazon, El Corte Inglés, Fnac, PCComponentes et Yoigo.

Le prix de vente officiel des écouteurs sera de 119 euros en France.