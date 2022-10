Épidémie de Foxconn COVID-19 à l’intérieur de l’usine ; l’impact sur la production de l’iPhone 14 est « contrôlable »

Une épidémie signalée de Foxconn COVID-19 à Zhengzhou – connue localement sous le nom d’iPhone City – a été confirmée par la société, avec un certain impact sur la production d’iPhone 14.

Cependant, le principal assembleur d’iPhone d’Apple affirme que le nombre de cas est faible et que la production d’iPhone 14 reste « relativement stable ». Foxconn a introduit des règles de verrouillage strictes pour minimiser la propagation…

Arrière plan

Foxconn est le principal assembleur d’iPhone d’Apple, et son campus de Zhengzhou est la plus grande usine de l’entreprise. L’usine de production d’iPhone de Foxconn compte environ 300 000 travailleurs, avec un grand nombre d’autres fournisseurs Apple basés dans la ville.

La Chine maintient toujours une politique zéro COVID-19, tentant d’éliminer complètement le virus du pays en imposant des fermetures à l’échelle de la ville en réponse à une poignée de tests positifs.

Dans une tentative de poursuivre cette politique sans détruire l’économie, la Chine autorise ce que l’on appelle la production en boucle fermée, où le personnel travaille, mange et dort sur le campus pendant les fermetures. Le dernier verrouillage à l’échelle de la ville était de retour en mai, un mois après l’arrêt de la production d’iPhone lors d’une épidémie antérieure à Shanghai, mais un verrouillage partiel est maintenant en vigueur.

Épidémie de COVID-19 de Foxconn

Poste du matin de la Chine du Sud (SCMP) la semaine dernière a rapporté que Foxconn avait introduit des contrôles encore plus stricts que d’habitude dans son usine de Zhengzhou, faisant allusion à une épidémie de COVID-19 sur le campus.

La plus grande usine d’iPhone au monde, dirigée par Foxconn Technology Group dans la ville de Zhengzhou, dans le centre de la Chine, a imposé des politiques strictes de contrôle de Covid-19, telles que la fermeture de sa cantine, pour maintenir la production normale au milieu d’une nouvelle épidémie qui a mis une partie de la ville sous confinement. Campus de Foxconn à Zhengzhou […] a interdit tout repas sur place et a demandé aux travailleurs de ramener leurs repas dans leurs dortoirs à partir de 15 heures mercredi, selon un avis sur le compte officiel WeChat de l’usine […] À partir de cette semaine, les employés de Foxconn à Zhengzhou ne sont autorisés à se déplacer que le long de certains itinéraires à l’intérieur du campus, avec de nombreuses entrées fermées dans un verrouillage de facto.

L’entreprise l’a confirmé aujourd’hui.

Foxconn Technology Group a confirmé que la plus grande usine d’iPhone au monde, dans la ville centrale de Zhengzhou en Chine, fait face à une petite épidémie de Covid-19, mais a déclaré que la production restait « relativement stable » […] « Pour le petit nombre d’employés touchés par la pandémie, Foxconn, conformément aux politiques locales de prévention des épidémies, fournit les garanties nécessaires aux moyens de subsistance, y compris l’approvisionnement matériel, le confort psychologique et un retour d’information réactif », a déclaré la société dans son communiqué. « Les opérations et la production dans le parc de Zhengzhou sont relativement stables, les mesures de santé et de sécurité pour les employés étant maintenues », a ajouté Foxconn. « À l’heure actuelle, le travail de prévention des épidémies à Zhengzhou progresse régulièrement et l’impact sur le groupe est contrôlable. »

Les rapports des médias sociaux suggèrent que de nombreux travailleurs sont mécontents de la gestion de la situation par Foxconn. Des messages de l’intérieur de l’usine indiquent que le nombre de tests positifs augmente chaque jour et que l’entreprise ne fait pas assez pour isoler les travailleurs concernés. Il y a aussi des plaintes concernant le manque de médicaments et de nourriture pour les personnes en quarantaine.

Un employé était interrogé par le SCMP dans une application de chat lorsqu’elle a dû s’arrêter parce qu’elle venait d’être informée que son test était positif.

La prise de Netcost-security.fr

Il semble peu crédible que la Chine persiste à croire qu’il est possible d’éliminer le COVID-19 de tout un pays, sans parler du plus peuplé du monde. Pourtant, une ville de 10 millions d’habitants a été mise en confinement partiel pour seulement 23 cas. Ce dernier rapport suggère qu’il pourrait y avoir plus d’infections à l’intérieur de l’usine qu’à l’extérieur.

La production en boucle fermée aide à maintenir les entreprises en activité, mais uniquement au prix de conditions de travail terribles pour le personnel, incapable de rentrer chez lui dans sa famille pendant des semaines et contraint de partager son temps entre travailler et traîner dans leurs dortoirs.

Nous avons déjà vu des travailleurs de MacBook Pro se révolter contre les conditions de verrouillage, la population au sens large étant de plus en plus frustrée par la politique zéro COVID-19. Pourtant, jusqu’à présent, le gouvernement ne montre aucun signe d’abandon d’une approche aussi cruelle qu’inefficace.

Photo : Ömer Yıldız/Unsplash

