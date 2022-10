Un mystérieux Google Pixel semble très similaire au récent Pixel 7

Ce n’est plus rien depuis l’arrivée des Google Pixel 7 et Pixel 7 Pro. Au cours de cette courte période, nous avons déjà eu l’occasion de l’analyser, laissant l’appareil avec un très bon goût dans nos bouches grâce à ses finitions, ses performances et l’expérience générale d’utilisation qu’il nous a donnée.

Toujours en pleine gueule de bois du Pixel 7, une fuite nous vient de 91mobiles selon laquelle sont révélés les détails d’un nouveau terminal Pixel avec une apparence similaire au 7 Pro.La fuite a été diffusée par le pronostiqueur de plus en plus célèbre Kuba Wojciechowski, et nous apporte quelques détails intéressants.

Google Pixel G10 : tout ce que l’on sait jusqu’à présent

Comme il est facile de le deviner, l’appareil porte le nom de code G10. Il offrira apparemment une résolution d’écran de 3120 x 1440 pixels. Dans le leak, ses dimensions sont également évoquées, qui seront de 155 x 71 millimètres et qui correspondent parfaitement à celles du Pixel 7 Pro et de son écran de 6,7 pouces.

Selon le point de vente, deux futurs appareils Pixel sur lesquels Google travaille théoriquement ont également été repérés, nommés Felix et Lynx. Eh bien, il semble que le Pixel G10 soit un prototype qui en est à ses premiers stades de développement, qui pourrait être lancé avant le Google Pixel 8 (il pourrait même s’agir du même appareil, pour spéculer…).

Ci-dessous, vous pouvez voir les images avec la fuite découverte par 91Mobiles.

Quant au reste des spécifications, on ne sait pas grand-chose d’autre pour l’instant. Il est mentionné que ce Pixel G10 aura un écran fabriqué par BOE, qui travaille actuellement avec Apple et fabrique les panneaux pour certaines de ses chaînes d’approvisionnement iPhone.

Il est également mentionné que Qualcomm fabriquera le capteur d’empreintes digitales qui ira sous l’écran, ce qui est tout à fait conforme à ce que propose déjà la génération actuelle de téléphones Google.

Pour l’instant, il n’y a pas plus de nouvelles concernant cet appareil. Nous serons attentifs au cas où de nouveaux détails seraient filtrés.