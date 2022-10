Les boosts Facebook et Instagram doivent maintenant donner une coupe à Apple; Meta l’appelle une taxe

Les boosts Facebook et Instagram sont un moyen populaire pour les créateurs de donner à leurs publications une portée supplémentaire en payant Meta pour les montrer à plus de personnes. Apple a mis à jour ses règles de l’App Store pour indiquer que tous les boosts achetés via les applications iOS doivent utiliser des achats intégrés (IAP), ce qui donne au fabricant d’iPhone une réduction de 30 %.

Meta a qualifié cela de taxe Apple sur les publicités et affirme que la société de Cupertino développe sa propre activité publicitaire tout en sapant ses concurrents…

Les boosts Facebook et Instagram expliqués

Les entreprises souhaitant faire de la publicité sur Facebook et Instagram peuvent acheter des publicités payantes, mais Meta propose une deuxième option, souvent utilisée par les créateurs qui souhaitent toucher un public plus large : les publications boostées.

Les publications sont créées de la manière habituelle, puis les créateurs paient des frais pour les « booster » – ce qui indique qu’elles seront montrées à plus de personnes. Si les personnes exposées aux publications boostées les aiment ou suivent le créateur, cela peut être un moyen d’élargir votre audience.

Apple veut maintenant une réduction de 30 %

Jusqu’à présent, les boosts Facebook et Instagram pouvaient être achetés via leurs applications iOS respectives, en payant directement Meta. Mais Le bord a remarqué qu’Apple a maintenant discrètement modifié ses règles sur l’App Store, pour exiger que les boosts soient achetés via IAP – ce qui indique que le fabricant d’iPhone obtient une réduction de 30 %.

La nouvelle formulation fait spécifiquement référence aux boosters :

Les achats numériques pour le contenu qui est expérimenté ou consommé dans une application, y compris l’achat de publicités à afficher dans la même application (comme les ventes de « boosts » pour les publications dans une application de médias sociaux) doivent utiliser l’achat intégré.

À l’heure actuelle, le libellé indique clairement que les applications utilisées spécifiquement pour réserver et gérer des campagnes publicitaires – comme l’application de gestion des publicités de Meta – ne sont pas affectées, car ces applications n’affichent pas les publicités dans la même application.

Les applications dans le seul but de permettre aux annonceurs (personnes ou entreprises qui annoncent un produit, un service ou un événement) d’acheter et de gérer des campagnes publicitaires sur tous les types de médias (télévision, extérieur, sites Web, applications, etc.) n’ont pas besoin d’utiliser in- achat d’application. Ces applications sont destinées à des fins de gestion de campagne et n’affichent pas les publicités elles-mêmes.

La nouvelle politique annule la déclaration de Phil Schiller

Meta souligne que cela représente un demi-tour sur une politique référencée par Phil Schiller.

En mai dernier, lors du procès antitrust Epic contre Apple, le patron de l’App Store, Phil Schiller, a déclaré que la société n’avait jamais prélevé de revenus publicitaires pour les développeurs iOS. À l’avenir, ce ne sera plus vrai […] Le porte-parole de la société, Tom Channick, a envoyé Le bord la déclaration suivante : « Apple continue de faire évoluer ses politiques pour développer sa propre activité tout en sapant les autres dans l’économie numérique. Apple a précédemment déclaré qu’il ne prenait pas de part des revenus publicitaires des développeurs et a maintenant apparemment changé d’avis. Nous restons déterminés à offrir aux petites entreprises des moyens simples de diffuser des annonces et de développer leurs activités sur nos applications. »

La société de médias sociaux affirme bien sûr qu’elle se préoccupe des petites entreprises, et non de ses propres revenus – une position qu’elle a également adoptée lors de l’attaque de la transparence du suivi des applications.

Apple affirme que rien n’a changé

Apple a publié une déclaration affirmant que rien n’a changé – que la politique a toujours été en place. La déclaration implique que la règle n’a tout simplement pas été appliquée et que le nouveau libellé est une clarification plutôt qu’un changement de règle.

« Depuis de nombreuses années maintenant, les directives de l’App Store indiquent clairement que la vente de biens et services numériques au sein d’une application doit utiliser l’achat intégré », a déclaré Ajemian dans le communiqué. « Le boosting, qui permet à un individu ou à une organisation de payer pour augmenter la portée d’un message ou d’un profil, est un service numérique – donc bien sûr, l’achat intégré est nécessaire. Cela a toujours été le cas et il existe de nombreux exemples d’applications qui le font avec succès.

La controverse suit Apple affichant des annonces de recherche supplémentaires dans l’App Store, même lorsque vous ne recherchez pas une application.

Photo : Gabrielle Henderson/Unsplash

