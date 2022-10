Ce petit gars avec Android 12 et un corps métallique vient de toucher le fond

Il atteint son prix le plus bas dans l’entrepôt français d’AliExpress Plaza, avec la livraison gratuite.

Je cherchais un nouveau mobile à acheter pour un membre de la famille, un qui était extrêmement bon marché et avait tout pour durer plusieurs années sans aucun problème. Et je suis tombé sur ce POCO M5, dans sa version avec 128 Go de mémoire, qui était tombé à 209,99 169,99 euros. C’est un prix fantastique, car ils l’ont sur Amazon pour 189 euros et sur le site officiel de Xiaomi pour 209,99 euros.

Vous devez courir, car il y a peu d’unités à ce prix. Chez AliExpress Plaza, vous bénéficiez d’une expédition rapide en 3 jours maximum depuis l’France, sans passer par la douane et avec la garantie européenne complète. Ce POCO M5 fait partie des nouveaux terminaux milieu de gamme du constructeur chinois qui se situe au même niveau que le Redmi Note 11 de Xiaomi ou le Samsung Galaxy M23 5G.

POCO M5 (4/128 Go)

Achetez le POCO M5 au meilleur prix actuel

Ce POCO M5 est un exemple clair que vous pouvez construire, vendre et acheter un smartphone de milieu de gamme très bon marché (moins de 200 euros) avec des matériaux de haute qualité et résistants. Ce POCO M5 a un corps fini en métal, une épaisseur de 8,9 mm et un poids de 201 grammes. Il se sent très robuste dans la main, comme un OnePlus 10T ou similaire, mais coûte 4 fois moins cher. Il est étanche à l’eau et à la poussière avec la certification IP54.

Sa face avant est commandée par un écran Full HD+ IPS de 6,58″ qui occupe 83% de la face avant de l’appareil. Nous avons une réponse tactile de 240 Hz, un taux de rafraîchissement variable de 90 Hz et une protection Gorilla Glass pour son verre incurvé. lecteur d’empreintes digitales, dans ce cas, nous l’avons sur le côté du mobile comme dans de nombreux milieu de gamme aujourd’hui.

Xiaomi n’est pas le seul à valoir moins de 200 euros.

À l’intérieur, nous trouvons la puissance brute du MediaTek Helio G99 de 6 nm qui fonctionne à 2,2 GHz et est très économe en énergie. Il est livré avec la puce graphique Mali-G57, avec 4 Go de RAM LPDDR4X et 128 Go de stockage interne UFS 2.2 extensible avec des cartes micro SD. Avec ce matériel, il déplace parfaitement Android 12 et toutes les applications que vous y installez. Ses performances sont plus que remarquables dans la grande majorité des situations, obtenant environ 355 000 points au test Antutu.

Le POCO M5 dispose également d’une batterie spectaculaire de 5 000 mAh avec une charge rapide à 18 W qui peut nous donner une autonomie allant jusqu’à 3 jours complets, selon l’utilisation que nous lui donnons. Mais si c’est pour une personne âgée, dont les utilisations vont des appels, des applications de messagerie et des vidéos YouTube, cela pourrait atteindre ces chiffres.

POCO M5 (4/128 Go)

Sa section photographique comprend une triple caméra arrière de 50 MP f / 1.8 de Samsung, ainsi qu’un mode portrait de 2 MP et un objectif macro de 2 MP. Son objectif frontal de 5 MP qui se conforme simplement aux photos de selfie et aux appels vidéo de qualité. Au chapitre connectivité, il fait partie des mobiles pas chers les plus complets : NFC, WiFi 5, Bluetooth 5.3, GPS, Dual SIM, port casque, radio FM et infrarouge.

Cet article propose de manière objective et indépendante des produits et services susceptibles d’intéresser les lecteurs. Lorsque l’utilisateur effectue un achat via les liens spécifiques qui apparaissent dans cette actualité, Netcost-security.fr reçoit une commission. Rejoignez la chaîne de bonnes affaires Netcost-security.fr pour découvrir les meilleures offres avant tout le monde.