Huawei Watch GT 3 SE: la version la plus sportive de la smartwatch premium de Huawei avec une batterie pendant deux semaines

Huawei a renouvelé sa Watch GT 3 avec une édition spéciale de design sportif et d’autres nouvelles intéressantes.

Huawei a dans son catalogue l’une des meilleures montres connectées que nous ayons pu tester cette année, la Huawei Watch GT 3. Une smartwatch haut de gamme avec l’un des designs les plus raffinés de sa catégorie, d’excellentes performances et un système de surveillance premier niveau. Maintenant, ceux qui préfèrent une montre tout aussi bonne, mais avec un look un peu plus sportif, ont de la chance.

La société a lancé sur le marché mondial la nouvelle Huawei Watch GT 3 SE, une variante de la série GT 3 qui se distingue par son apparence physique, car elle adopte des lignes esthétiques qui ressemblent à celles des montres axées sur l’aventure. Nous allons vous dire tout ce que vous devez savoir sur lui.

Huawei Watch GT 3 SE, toutes les infos

La nouvelle montre de Huawei est disponible dans une taille unique de 46 millimètres et un poids de 35,6 grammes. Son écran est AMOLED et a une résolution de 466 x 466 pixels sur une diagonale de 1,43 pouces. Sur son côté droit, il comprend une couronne rotative et un bouton personnalisable.

Son bracelet est en silicone et est disponible en deux coloris : noir et vert militaire. Ce dernier présente des accents jaunes dans tout son boîtier, tandis que le modèle noir comprend des accents rouges. Bien sûr, la résistance à l’eau et à la poussière ne manque pas avec la possibilité de l’immerger jusqu’à 5 ATM de pression, et grâce à l’utilisation d’une fibre polymère, la montre devrait offrir une plus grande résistance aux chocs et aux rayures.

La montre exécute HarmonyOS comme système d’exploitation et prend en charge certaines applications tierces disponibles sur AppGallery. Cependant, contrairement à ce que nous avons vu dans la Huawei Watch 3, ce modèle nécessite un smartphone associé pour pouvoir installer les applications, puisqu’il n’y a pas d’application store intégrée directement à la montre.

Comment pourrait-il en être autrement, Huawei a fourni à la montre ses dernières avancées dans le domaine de la surveillance de la santé et du sport, y compris la prise en charge de plus de 100 modes d’entraînement, le système d’enregistrement du sommeil Huawei TruSleep 3.0 capable de surveiller les cycles de sommeil et de détecter les ronflements, et Huawei Lecteur de fréquence cardiaque TruSeen 5.0.

D’autre part, la montre comprend un GPS pour enregistrer les itinéraires, peut mesurer le niveau d’oxygène dans le sang et vous permet de suivre le cycle menstruel et les niveaux de stress.

Selon la marque, la montre est capable d’offrir une autonomie allant jusqu’à deux semaines en utilisation « normale », et jusqu’à sept jours en utilisation intense.

La Huawei Watch GT 3 SE a été annoncée sur le marché mondial et atteindra peu à peu les différents marchés européens où la société opère officiellement. Pour le moment, il est disponible en Pologne pour environ 167 euros à changer.

Cet article propose de manière objective et indépendante des produits et services susceptibles d’intéresser les lecteurs. Lorsque l’utilisateur effectue un achat via les liens spécifiques qui apparaissent dans cette actualité, Netcost-security.fr reçoit une commission. Rejoignez la chaîne de bonnes affaires Netcost-security.fr pour découvrir les meilleures offres avant tout le monde.