Google Chrome 107 est maintenant disponible en téléchargement : toutes les nouveautés qui arrivent sur le navigateur

Une nouvelle version du navigateur Google Chrome a commencé à être déployée, et ce sont tous les changements qu’elle inclut.

Comme d’habitude depuis un certain temps, toutes les quelques semaines, nous voyons l’arrivée d’une nouvelle version de Google Chrome. Le navigateur le plus utilisé au monde (et aussi le plus vulnérable, selon les dernières données) débarque en version 107, et bientôt, tous les utilisateurs pourront profiter des nouveautés incluses dans cette édition de Chrome.

La nouvelle version a été présentée au monde quelques semaines seulement après l’arrivée de Chrome 106. Cette nouvelle version introduit des changements importants, qui promettent d’améliorer l’expérience des millions d’utilisateurs qui utilisent le navigateur chaque jour. Passons en revue tous les changements.

Toutes les nouveautés qui arrivent avec Chrome 107

La mise à jour de Chrome 107 est désormais disponible sur les plates-formes Android et de bureau, comme l’entreprise elle-même l’a confirmé aujourd’hui. Une fois installé, les utilisateurs trouveront quelques changements, qui incluent entre autres des améliorations dans les services de visioconférence qui s’exécutent dans le navigateur.

En ce sens, la possibilité d’afficher un bouton avec lequel vous pouvez choisir l’onglet que vous souhaitez partager avec le reste des participants à l’appel vidéo a été ajoutée. De même, il y a la possibilité de simplifier l’utilisation de plusieurs écrans lors du partage de contenu dans l’une de ces visioconférences, et une alerte s’affichera en cas de partage de l’onglet où se déroule la visioconférence pour éviter le fameux effet miroir.

D’autre part, Chrome 107 introduit la prise en charge du décodage matériel du format vidéo H.265, également connu sous le nom de HEVC pour son acronyme en anglais. La prise en charge de ce format est désormais disponible dans Chrome 107 pour les appareils exécutant Android 5, macOS 11 et versions ultérieures**, ainsi que sur certains PC ChromeOS et Windows.

Une bonne nouvelle également pour ceux qui attendent avec impatience l’arrivée des clés de sécurité, le nouveau type d’authentification avec lequel Google entend dire adieu aux mots de passe pour toujours. Avec Chrome 107, la prise en charge d’une nouvelle interface de connexion est introduite, ce qui permettra à l’utilisateur de choisir sa méthode d’authentification préférée.

Il est désormais possible de télécharger la dernière version de Chrome sur toutes les plateformes où le navigateur est disponible. Les utilisateurs d’Android qui ont installé le navigateur n’auront qu’à accéder à Google Play et installer la dernière mise à jour disponible.

Télécharger sur Google Play | Google Chrome