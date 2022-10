Que faire si WhatsApp ne fonctionne pas

Whatsapp ne fonctionne pas ? C’est la première chose que vous devez faire pour vérifier les problèmes dans l’application de messagerie.

Les plantages de WhatsApp sont de plus en plus fréquents. De temps en temps, l’application de messagerie instantanée la plus utilisée au monde cesse temporairement de fonctionner en raison de divers problèmes, qui ne sont pas toujours détaillés par l’entreprise.

Cependant, les problèmes de WhatsApp ne sont pas toujours dus à une panne de service. D’autres problèmes peuvent survenir et vous pouvez faire quelque chose pour les résoudre. Pour cette raison, nous allons vous donner quelques solutions aux erreurs courantes de WhatsApp que vous pouvez effectuer pour essayer de les corriger.

Vérifiez votre connection internet

Cela peut être logique, mais parfois c’est une erreur courante qui est souvent négligée. Si vous rencontrez des problèmes avec WhatsApp, vous devez vérifier si votre mobile est connecté à Internet et que la connexion fonctionne correctement.

Peu importe que vous utilisiez le Wi-Fi ou le réseau de données mobiles : si WhatsApp ne fonctionne pas, le problème vient peut-être de votre connexion. Pour cette raison, il est recommandé d’essayer de se connecter à un autre réseau si possible.

Vous devez également vérifier que vous n’avez pas activé le mode avion ou que vous utilisez un VPN susceptible de bloquer le trafic WhatsApp.

« Les notifications WhatsApp n’arrivent pas »: comment le résoudre

Redémarrez l’application

WhatsApp peut simplement s’être écrasé, et corriger l’erreur est aussi simple que de fermer l’application et de la rouvrir.

Sous Android, il y a aussi la possibilité de forcer la fermeture de l’application, supprimant ainsi ses données temporaires (ne vous inquiétez pas, vous ne perdrez pas les informations de vos chats) et chargeant à nouveau toutes les activités de l’application. Dans la plupart des cas, ce processus est généralement suffisant pour résoudre les problèmes.

Vérifiez si WhatsApp est en panne

Comme je l’ai dit au début, les plantages de WhatsApp sont relativement fréquents, alors ne soyez pas surpris si, d’un moment à l’autre, vous ne pouvez pas envoyer ou recevoir de messages via l’application.

Un bon moyen de vérifier si WhatsApp est tombé en panne, comme nous le disent nos collègues d’iPadizaté, est de consulter des pages Web telles que Down Detector, où les utilisateurs peuvent alerter sur d’éventuels problèmes que le service peut rencontrer.

Dans le cas où un type de plantage affecte davantage d’utilisateurs de l’application, la seule chose que vous pouvez faire est d’attendre que l’entreprise résolve le problème.

redémarrer le mobile

La vieille astuce qui n’échoue (presque) jamais : le redémarrage du mobile peut rapidement mettre fin à la plupart des problèmes qui peuvent survenir sur celui-ci.

Bien que cela puisse sembler un mythe, la réalité est que le redémarrage du smartphone peut résoudre les erreurs en « tuant » les services et les activités que les applications stockent en mémoire et en les forçant à se recharger complètement, en étant capable de réparer les processus qui auraient pu être corrompu pour une raison quelconque.

Mettre à jour la version de WhatsApp

Tous les quelques jours, WhatsApp publie des mises à jour de l’application qui introduisent des améliorations, mais surtout corrigent des bugs connus. Parmi eux, certains peuvent empêcher l’application de fonctionner (ces types d’erreurs ne sont pas fréquents, mais ils peuvent se produire).

Pour cette raison, il est très important que vous gardiez toujours WhatsApp à jour avec la dernière version. Il vous suffit d’accéder à la boutique d’applications de votre mobile (Google Play Store s’il s’agit d’un Android, et App Store s’il s’agit d’un iPhone), et de vérifier si une nouvelle version de WhatsApp est disponible en téléchargement.

Télécharger sur Google Play | Whatsapp

Fermez la session WhatsApp sur le reste des appareils

Jusqu’à l’arrivée du mode multi-appareils, WhatsApp ne donnait pas la possibilité d’utiliser le même compte sur plusieurs appareils en même temps, et lors de la connexion sur un nouvel appareil, le compte était supprimé du précédent.

Cependant, aujourd’hui, il n’est toujours pas possible d’utiliser le même compte WhatsApp sur plusieurs mobiles sans recourir à des outils tiers. Par conséquent, si vous vous êtes connecté à votre compte WhatsApp sur un autre mobile (ou si quelqu’un d’autre s’est connecté pour vous, ce qui est encore plus inquiétant) et que l’application a cessé de fonctionner sur votre ancien mobile, vous devez vous déconnecter à nouveau de l’appareil pour pouvoir continuer à utiliser l’application de messagerie.

Il se peut également que WhatsApp Web cause des problèmes. Heureusement, vous pouvez vous déconnecter à distance de votre mobile si vous accédez au menu WhatsApp / Options / Appareils liés et dissociez les appareils auxquels vous vous êtes connecté.

Supprimez l’application de votre mobile et réinstallez-la

Si rien de ce qui précède ne fonctionne, il ne reste plus qu’à désinstaller WhatsApp du mobile et à réinstaller l’application.

En supprimant l’application, toutes vos données seront supprimées de l’appareil, mais votre compte restera en sécurité et toutes vos données seront sauvegardées si vous avez créé une sauvegarde WhatsApp.

Le processus de désinstallation de l’application mobile est très simple. Il vous suffit d’aller dans les paramètres de votre mobile, et dans la section « Applications », recherchez WhatsApp. Lorsque vous accédez au menu, vous aurez la possibilité de désinstaller l’application.