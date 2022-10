Les nouveaux écouteurs Xiaomi sont encore moins chers : suppression du bruit et 30 heures de batterie

Première offre pour les nouveaux écouteurs sans fil de Xiaomi, ils sont à vous encore moins chers. Ils ont une qualité sonore, une suppression du bruit et jusqu’à 30 heures d’autonomie.

Ils ne sont sur le marché que depuis 3 semaines, mais vous pouvez déjà acheter les Redmi Buds 4 encore moins chers. Nous parlons d’écouteurs sans fil abordables avec une qualité sonore, une suppression active du bruit et une batterie jusqu’à 30 heures de musique. Son prix de vente recommandé est de 59,99 euros, mais maintenant ils peuvent être à vous pour seulement 46 euros sur AliExpress Plaza dans l’une de ses deux couleurs.

Pour moins de 50 euros vous pouvez vous procurer des écouteurs sans fil qui vous isolent complètement du monde extérieur, les bruits cesseront de vous déranger. Faire du shopping sur AliExpress Plaza est totalement sûr. La livraison est gratuite et rapide depuis l’France, vous aurez donc les Redmi Buds 4 à la maison en quelques jours seulement. De plus, si le produit ne vous convient pas, vous avez deux semaines pour le retourner.

Les Redmi Buds 4 sont une très bonne option si vous recherchez des écouteurs sans fil à réduction de bruit qui vous offrent une bonne expérience pour peu d’argent. Pour le moment, dans d’autres magasins, ils sont beaucoup plus chers. Par exemple, dans PcComponentes, ils ne descendent qu’à 55,99 euros, tandis que dans la boutique officielle Xiaomi, ils restent à 59,99 euros d’origine.

Achetez le nouveau Redmi Buds 4 moins cher

Les Redmi Buds 4 sont un bon achat, tout d’abord en raison de leur conception. Non seulement ils sont jolis, mais ils sont aussi très confortables lorsqu’ils sont portés pendant plusieurs heures. Ceci est possible grâce à un poids de seulement 4,5 grammes par écouteur et aux coussinets en silicone sur les embouts. Quant à la couleur, vous pouvez choisir entre le modèle blanc ou bleu clair, une question de goût.

Ces écouteurs Xiaomi sont également dotés de pilotes dynamiques de 10 millimètres pour offrir une bonne qualité sonore. Ils offrent une expérience sonore équilibrée, avec des basses puissantes et des aigus intenses. La caractéristique la plus remarquable est qu’ils disposent d’un système d’annulation du bruit allant jusqu’à 35 décibels. Lorsque vous les mettez et activez cette fonction, le bruit extérieur cesse d’exister.

Ces Redmi Buds 4 disposent également du mode transparence, un outil très utile qui améliore les sons autour de vous afin que vous puissiez les entendre sans retirer vos écouteurs. Par exemple, vous pouvez utiliser ce mode lorsque vous souhaitez avoir une conversation avec vos écouteurs. D’autre part, ils ont des capteurs de proximité. À quoi ça sert? Ainsi, la musique s’arrête automatiquement lorsque vous retirez les écouteurs et recommence à jouer lorsque vous les remettez.

Ils sont également un achat judicieux pour leur grande autonomie, avec une batterie pouvant fournir jusqu’à 6 heures de musique d’affilée avec une seule charge. Lorsque nous utilisons le boîtier de charge, l’autonomie peut être prolongée jusqu’à 30 heures au total. Bien sûr, ces données sont lorsque nous n’utilisons pas la suppression active du bruit. Grâce à la charge rapide, vous pouvez profiter d’une heure de musique avec une charge de seulement 5 minutes.

Il existe d’autres détails qui aident à obtenir une très bonne expérience, comme les commandes tactiles qui permettent de gérer son utilisation en quelques touches. Ces Redmi Buds 4 sont également résistants aux gouttes d’eau et sont compatibles avec l’application Xiaomi Earbuds. À partir de là, vous pouvez voir la batterie du casque, activer la suppression active du bruit et même retrouver les Redmi Buds 4 lorsque vous les perdez.

Procurez-vous ces écouteurs sans fil et utilisez-les avec votre mobile, votre ordinateur, votre tablette ou tout autre appareil. Ils ont une connectivité Bluetooth 5.2 et sont largement compatibles. Vous savez, les Redmi Buds 4 tombent à 46 euros sur AliExpress Plaza et c’est un achat très réussi si vous voulez des écouteurs de qualité bon marché.

