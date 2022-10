Apple publie iOS 16.2 Beta 1 pour les développeurs

Après avoir rendu public iOS 16.1 hier, Apple déploie aujourd’hui iOS 16.2 beta 1 pour les développeurs. Apple commence à tester les mises à jour bêta peu de temps après avoir publié une version publique. Ce n’est pas la première fois qu’Apple publie une mise à jour bêta peu de temps après la sortie publique. Apple l’a fait plusieurs fois. Découvrons-en plus sur la dernière mise à jour iOS 16.2 beta 1.

iOS 16.1 est une mise à jour majeure qui fait d’iOS 16 une bonne mise à jour d’une mauvaise mise à jour. La mise à jour iOS 16 apportait de nombreuses fonctionnalités mais comportait également plusieurs bugs majeurs qui dégradent l’expérience utilisateur. Et dès que la nouvelle mise à jour majeure a été rendue publique, Apple a surpris ses utilisateurs avec le début des tests bêta pour une nouvelle mise à jour majeure.

Parallèlement à la première version bêta d’iOS 16.2, Apple publie également iPadOS 16.2 bêta 1, macOS Ventura 13.1 bêta 1, watchOS 9.2 bêta 1 et tvOS 16.2 bêta 1. La première mise à jour bêta est livrée avec un numéro de version. 20C5032e. Comme il s’agit de la première version bêta, la mise à jour pèse environ 5 Go, mais elle peut être différente pour différents modèles.

En parlant de changements, nous nous attendons à ce que la première version bêta inclue de nouvelles fonctionnalités et modifications. Comme la mise à jour est nouvelle, nous recherchons toujours des changements et de nouvelles fonctionnalités. Nous mettrons à jour ci-dessous pour tout changement dans la première version bêta.

Remarque : Le scintillement de l’écran est de retour sur l’iPhone 13 avec iOS 16.2 Beta 1 selon les commentaires de certains utilisateurs.

L’application Freeform est maintenant disponible (une application qui permet aux utilisateurs d’iPhone, d’iPad et de Mac de travailler ensemble en temps réel)

Mise à jour…………………

La première version bêta d’iOS 16.2 est actuellement disponible pour les développeurs. Et bientôt, la mise à jour sera disponible pour les utilisateurs de la version bêta publique. Mais cela peut prendre du temps voire plus d’une journée. Comme il s’agit d’une mise à jour bêta, vous aurez besoin d’un profil bêta installé sur votre iPhone. Et si vous avez déjà installé le profil iOS 16.2, vous devriez voir la mise à jour.

Pour vérifier manuellement la mise à jour, vous pouvez accéder à Paramètres > Général > Mise à jour du logiciel. S’il affiche la première version bêta, appuyez sur Télécharger et installer pour obtenir la mise à jour. Si vous n’avez pas installé le profil bêta, vous pouvez suivre ce guide pour un guide d’installation détaillé.

