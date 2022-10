La version bêta d’iPadOS 16.2 ajoute l’application de collaboration Freeform et la prise en charge de l’affichage externe Stage Manager

Apple a publié aujourd’hui la première version bêta d’iPadOS 16.2 pour les développeurs et la mise à jour comprend quelques ajouts notables. L’application de collaboration Freeform annoncée pour la première fois à la WWDC en juin est désormais incluse dans iPadOS 16.2. Pendant ce temps, Stage Manager est également à nouveau pris en charge avec des écrans externes.

Voici comment Apple décrit la nouvelle application Freeform pour les utilisateurs d’iPad :

À venir sur iPadOS 16 dans une mise à jour plus tard cette année, Freeform – une application de productivité puissante avec un canevas flexible – donnera aux utilisateurs la possibilité de voir, partager et collaborer en un seul endroit sans se soucier des mises en page et des tailles de page, et avec un support complet pour Apple Pencil. Les utilisateurs pourront voir les contributions des autres au fur et à mesure qu’ils ajoutent du contenu ou apportent des modifications, tout en profitant d’un espace de collaboration en temps réel. Freeform permettra aux collaborateurs d’ajouter pratiquement n’importe quel type de fichier (images, vidéo, audio, PDF, documents et liens Web) au canevas et de le prévisualiser en ligne, sans quitter le tableau.