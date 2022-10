Xiaomi vient de lancer une super-machine à laver de 12 kilos de capacité

Xiaomi a présenté en Chine une machine à laver à chargement frontal d’une capacité de 12 kg qui offre plus de fonctions que le lavage des vêtements.

Que Xiaomi lance de nombreux appareils intelligents après un an est quelque chose qui, à ce stade, ne surprend plus personne. En fait, ce sera la deuxième fois en une journée que nous parlerons des appareils intelligents du fabricant chinois.

Comme nous l'avons appris grâce à Gizmochina, Xiaomi vient de lancer une machine à laver avec une grande capacité de charge. Cet appareil en rejoint d'autres dans l'offre dont nous avons déjà parlé ici, comme les nouveaux gadgets de cuisine du fabricant, et même un robot culinaire.

C’est cette machine à laver à chargement frontal et capacité folle

Comme son nom l’indique, le lave-linge à chargement frontal MIJIA 12 kg a une capacité de chargement de 12 kg, ce qui peut facilement répondre aux besoins d’une famille de quatre personnes. À l’intérieur, vous pouvez laver jusqu’à cinq ensembles de draps en quatre pièces, cinq paires de manteaux en duvet, 60 paires de t-shirts ou 20 paires de jeans, entre autres cas. En bref: il rentre beaucoup de vêtements à l’intérieur.

L’appareil est équipé d’un moteur à entraînement direct avec un couple maximal supérieur de 22 % au modèle 10 kilos. C’est aussi un appareil silencieux ; le fabricant affirme que la machine à laver fonctionne à un niveau sonore aussi bas que 48 décibels, légèrement supérieur au bruit de fond d’une pièce calme (30 décibels).

En plus de laver les vêtements, cette machine à laver a été conçue avec l’idée d’offrir une solution de stérilisation et d’élimination des acariens des vêtements. Selon son cahier des charges, sa capacité de stérilisation est de 99,99% et le taux d’élimination des acariens est de 100%. De plus, il offre différentes options de lavage parmi lesquelles l’utilisateur peut choisir.

Cette machine à laver intelligente peut être trouvée dans une couleur gris titane. Il intègre un écran LED avec un capteur tactile et vous permet d’ajouter des vêtements au lavage sans avoir à attendre la fin du programme. Il peut également être contrôlé à distance depuis l’application Xiaomi MIJIA.

L’appareil peut déjà être pré-acheté en Chine pour environ 265 euros à changer. Il n’a pas été confirmé que la machine à laver sera lancée à l’échelle mondiale.