Les nouvelles d’Android 13 arrivent très bientôt sur les PC Windows 11

Le sous-système Android pour Windows sera bientôt mis à jour pour prendre en charge les nouvelles fonctionnalités d’Android 13.

Microsoft continue de travailler pour rapprocher l’expérience Android des utilisateurs Windows, via le soi-disant sous-système Android pour Windows qui a fait ses débuts avec Windows 11. Aujourd’hui, il est déjà possible de télécharger et d’installer des applications Android sur Windows dans la plupart des pays, mais Microsoft les efforts ne s’arrêtent pas là : bientôt, les nouveautés d’Android 13 seront disponibles sur les ordinateurs mis à jour avec la dernière version de Windows.

Cela a été confirmé par Microsoft lui-même via le référentiel GitHub du sous-système Windows pour Android, où l’arrivée d’Android 13 a été marquée comme un travail en cours pour l’avenir.

L’arrivée de cette nouvelle version d’Android signifiera des améliorations importantes pour l’expérience utilisateur. Et c’est qu’avec Android 13, il est prévu d’améliorer les transferts de fichiers, d’ajouter la prise en charge du mode Image dans l’image et de proposer de nouveaux raccourcis, entre autres changements.

Microsoft travaille déjà sur la mise en place d’Android 13 sur les ordinateurs Windows 11

Avec plus de 50 000 applications Android désormais disponibles pour les utilisateurs de Windows 11 via l’Amazon App Store, le sous-système Android pour Windows est devenu l’une des fonctionnalités les plus appréciées des utilisateurs de la dernière version du système d’exploitation de Microsoft. Aujourd’hui, ledit sous-système est basé sur Android 12.

La mise à jour vers Android 13 implique de grandes améliorations dans le fonctionnement du sous-système, et son arrivée ajoutera de nouvelles fonctions aux applications, dont les utilisateurs pourront profiter lorsqu’ils les utiliseront sur leurs ordinateurs Windows 11.

Pour le moment, aucune date n’a été donnée pour l’arrivée du sous-système renouvelé basé sur Android 13, mais l’équipe de développement travaille déjà sur la mise à jour.