Ce sera le premier Xiaomi bon marché à transporter un appareil photo de 200 mégapixels

Le Xiaomi Redmi Note 12 Pro+ sera le premier terminal milieu de gamme de la firme chinoise à disposer d’un capteur principal de 200 mégapixels.

Les appareils photo de 200 mégapixels ont fait leurs débuts sur le marché mobile Android aux mains de Motorola, qui les a inclus dans le X30 Pro et Edge 30 Ultra et récemment, Xiaomi a fait de même en équipant ce capteur dans le Xiaomi 12T Pro.

Mais le géant chinois va aller plus loin, puisqu’il va devenir le premier constructeur à monter ce capteur photographique dans un terminal milieu de gamme.

Continuez à lire et découvrez quel sera le premier Xiaomi pas cher à embarquer un appareil photo de 200 mégapixels.

Les caméras 200 MP atteignent le Redmi

Redmi vient d’annoncer, via son compte officiel sur le réseau social chinois Weibo, que le nouveau Redmi Note 12 Pro+, qui sera présenté à la société dans quelques jours, sera équipé d’un capteur principal de 200 mégapixels, en particulier le Samsung ISOCELL HPX qui a été annoncé il y a quelques jours.

Cette caméra a une taille de capteur de 1/1,4 pouces et une taille de pixel de 0,56 microns. Pour que vous ayez une référence, cette taille de pixel est 12% plus petite que celle du capteur Samsung HP1 qui monte les deux mobiles Motorola haut de gamme et le dernier fleuron Xiaomi.

Concernant les avantages de ce capteur, il faut savoir qu’il est capable de regrouper quatre pixels en un pour offrir des images comparables à celles d’un appareil photo de 50 mégapixels avec une taille de pixel de 1,12 microns et de regrouper 16 pixels en un pour obtenir des images similaires à ceux d’un capteur de 12,5 mégapixels avec une taille de pixel de 2,24 microns.

En ce sens, la firme chinoise a déjà confirmé que la caméra Redmi Note 12 Pro+ aura trois modes de prise de vue : 200 MP, 50 MP et 12,5 MP.

3 raisons de penser que 200 mégapixels sont l’avenir et 3 pourquoi pas

Cela ouvre la voie à ce que d’autres marques de smartphones soient incitées à intégrer ce type de capteur dans leurs terminaux milieu de gamme dans un futur proche, ce qui est une excellente nouvelle puisque l’on peut disposer d’un téléphone portable avec un appareil photo haut de gamme sans avoir à le faire. payer 1 000 euros pour cela.