Google Chrome ne sera plus compatible avec ce système d’exploitation mythique

Si vous utilisez toujours un ordinateur Windows 7, vous feriez mieux d’envisager de mettre à niveau votre version de Windows si vous souhaitez continuer à utiliser Chrome.

Google Chrome va cesser de prendre en charge Windows 7 très prochainement, et Google a commencé à encourager les utilisateurs d’ordinateurs équipés de cette version du système d’exploitation de Microsoft à rechercher une alternative. Sinon, à compter du 7 février 2023, après l’arrivée de la version 110 de Chrome, vos ordinateurs ne seront plus compatibles avec les nouvelles versions du navigateur.

Windows 7 et Windows 8.1 ne seront plus officiellement pris en charge par Google Chrome à partir de février de l’année prochaine, comme l’entreprise elle-même l’a averti sur le site Web d’aide de Chrome.

Chrome supprimera la prise en charge de Windows 7 et Windows 8.1

Dans l’annonce publiée par un représentant de Google, il est indiqué qu’avec l’arrivée de Google Chrome 110, prévue pour le 7 février 2023, la période de support officielle pour Windows 7 et Windows 8.1 prendra fin.

Ainsi, les versions de Chrome à partir de Chrome 110 ne seront plus compatibles avec ces versions de Windows, et la société encourage les utilisateurs à s’assurer qu’ils disposent de Windows 10 ou d’une version supérieure afin de continuer à profiter des dernières améliorations et des nouvelles fonctionnalités de Chrome, et surtout, pour éviter d’être exposé à d’éventuelles menaces qui profitent des failles de sécurité présentes dans les anciennes versions de Chrome.

En ce sens, les anciennes versions de Chrome continueront de fonctionner sur Windows 7 et 8.1 comme auparavant.

Récemment, nous avons pu apprendre que Chrome est, aujourd’hui, le navigateur le plus vulnérable qui existe parmi les plus utilisés au monde, avec plus de 300 failles de sécurité accumulées jusqu’à présent cette année. Étant donné que ces lacunes sont corrigées avec les mises à jour de sécurité correspondantes, il est très important de maintenir le navigateur à jour avec la dernière version.

Pour cette raison, il est extrêmement important que les utilisateurs de Windows 7 et Windows 8.1 trouvent une alternative à Chrome à partir du 7 février prochain, ou mieux encore, mettent à jour leurs machines vers une version plus récente et officiellement prise en charge de Windows par Google.