WhatsApp est en panne et ne fonctionne pas, que se passe-t-il ?

Nouvelle chute de WhatsApp : l’application de messagerie a cessé de fonctionner dans plusieurs pays du monde.

WhatsApp subit une nouvelle chute. L’application de messagerie échoue dans diverses parties du monde, car les utilisateurs de la plate-forme eux-mêmes alertent depuis quelques minutes via des services tels que DownDetector.

Cependant, il semble que cette fois la chute n’affecte pas que WhatsApp. Un autre des services de Meta, Instagram, semble également rencontrer des problèmes, qui pourraient être liés à des bugs affectant l’application de messagerie. Cependant, WhatsApp est la plate-forme qui fait les frais de cette chute.

Pour l’instant, Meta n’a pas commenté les problèmes, et son origine est inconnue. Cependant, il est fort probable que l’entreprise travaille déjà sur une solution.

L’envoi de messages WhatsApp ne fonctionne pas

Selon les rapports des utilisateurs, la messagerie instantanée WhatsApp a complètement cessé de fonctionner depuis tôt le matin dans toute la France. Cependant, la chute semble également toucher d’autres pays d’Europe.

En ce sens, les utilisateurs affirment que les messages envoyés par WhatsApp n’atteignent pas le destinataire. En raison de ces problèmes, les « coches » qui confirment la réception du message n’apparaissent pas.

Comme d’habitude, d’autres services tels que Twitter reçoivent un déluge de plaintes d’utilisateurs WhatsApp concernés, via le hashtag #WhatsAppDown qui accumule déjà des milliers de tweets de personnes du monde entier.

Fait intéressant, les problèmes se produisent dans WhatsApp juste un an après l’un des plus gros crashs de l’histoire de WhatsApp et du reste des services Meta, qui a duré environ six heures et touché des utilisateurs du monde entier. Nous espérons que, cette fois, la chute aura une durée plus courte.

Article en développement. Veuillez actualiser la page pour voir les dernières nouvelles.