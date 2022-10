Le mythique Essential Phone sera ressuscité avec la Solana Labs Saga, un mobile exclusif avec un focus crypto

Celui qui était auparavant connu sous le nom d’OSOM OV1 et considéré comme le successeur spirituel de l’Essential Phone est prêt à sauter dans la mêlée avec un autre nom.

En 2017, Andy Rubin, l’un des créateurs d’Android, a lancé une proposition comme alternative aux fabricants traditionnels. Nous nous référons à l’Essential Phone, un téléphone qui, malgré le fait qu’il allait avoir au moins deux suites officielles, a vu son histoire écourtée début 2020.

Maintenant, comme nous l’avons appris de Phone Arena, d’anciens employés d’Essential travaillent sur une « suite » à Essential Phone. Déjà dans le passé, nous avions entendu dire que cette équipe travaillait sur un successeur, que nous connaissons sous le nom d’OSOM OV1. Ce terminal était axé sur la sécurité, mais il semble que les plans aient changé.

Le successeur spirituel de l’Essential Phone

Cet OSOM OV1 était censé offrir une expérience haut de gamme avec le processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, mais en juin, tout cela a changé. L’OSOM OV1 est devenu le Solana Labs Saga, dont les spécifications sont déjà connues et qui ont été publié dans un tweet par OSOM lui-même :

Processeur Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1.

Écran de 6,67 pouces avec panneau OLED et taux de rafraîchissement de 120 Hz.

12 Go de RAM.

512 Go de stockage interne extensible avec une carte microSD.

Batterie 4110mAh.

Dos en céramique, cadre en acier inoxydable et détails en titane.

Homologation IP68.

Bien que cela ne soit pas mentionné dans le tweet, la Saga prendra en charge Google Apps, ce qui indique qu’elle inclura le Play Store et fonctionnera avec les principales applications du Big G.

Sur le papier ces spécifications nous proposent un appareil très intéressant et bien entendu situé dans le haut de gamme. Le fait de pouvoir étendre le stockage interne avec une carte mémoire externe est frappant, ce qui semble aujourd’hui avoir été oublié dans les gammes les plus premium.

Le processeur et la quantité de RAM suggèrent que nous trouverons un appareil avec de grandes performances. Le GPU qui accompagne le processeur sera certainement capable de gérer les tâches graphiques et les jeux les plus exigeants, et les 12 Go de RAM suggèrent une capacité suffisante pour le multitâche et la gestion de plusieurs applications en même temps.

Pour l’instant, la date de lancement de cet appareil n’est pas connue, mais il peut déjà être pré-acheté sur le site de Solana Labs, où il est assuré qu’il arrivera début 2023. Il sera disponible aux États-Unis, au Canada, L’Europe et le Royaume-Uni pour un prix de 1000 dollars.

Enfin, il convient de noter que les 10 000 premiers clients qui préachètent la saga Solana Labs recevront une collection en édition limitée de NFT.