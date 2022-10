Microsoft lance la mise à jour Android 12L pour Surface Duo et Duo 2

Il y a quelques jours à peine, Microsoft a présenté la gamme Surface Duo fonctionnant sur Android 12L lors de son événement annuel de lancement de Surface. Et aujourd’hui, la société a commencé à déployer la nouvelle mise à jour logicielle sur les deux appareils Surface Duo. Oui, si vous possédez le Surface Duo ou le Surface Duo 2, vous pouvez désormais mettre à niveau votre appareil d’Android 11 vers Android 12L. Le nouveau logiciel est fourni avec un tas de nouvelles fonctionnalités et modifications, lisez-le pour connaître tous les détails sur la mise à jour Microsoft Surface Duo et Duo 2 Android 12L.

Microsoft pousse le nouveau logiciel avec le numéro de version 2022.815.152 sur le OG Surface Duo, tandis que le Surface Duo 2 reprend la nouvelle version avec le numéro de version 2022.815.179. Tout comme les mises à jour Windows, Microsoft a officiellement confirmé des informations sur la mise à niveau logicielle majeure pour les appareils Surface.

Actuellement, le nouveau logiciel est disponible pour le Surface Duo déverrouillé en Amérique du Nord et en Europe, tandis que si vous possédez le AT&T Surface Duo déverrouillé et verrouillé par l’opérateur, vous devrez attendre quelques jours de plus pour avoir le goût de la nouvelle mise à jour. Si vous possédez le Surface Duo 2, vous pouvez mettre à niveau votre appareil immédiatement.

En termes de changements, l’Android 12L apporte une refonte majeure à la gamme Surface Duo, y compris le nouveau moteur de thème dynamique d’Android 12L avec prise en charge de la palette de couleurs, une nouvelle conception d’interface utilisateur fluide dans le panneau rapide, des widgets mis à jour, des fonds d’écran inspirés de Windows, des fonctionnalités multitâches , et plus. La mise à jour apporte une fonctionnalité appelée Pen Menu, si vous possédez le Surface Slim Pen 2, vous pouvez maintenant appuyer sur le bouton et choisir rapidement une action que vous souhaitez effectuer.

En dehors de cela, la mise à jour apporte de nouveaux outils d’accessibilité, des fonctionnalités de confidentialité, une prise en charge plus facile du transfert de données entre les appareils, des optimisations d’utilisation de la batterie, etc. La mise à jour augmentera la version mensuelle du correctif de sécurité jusqu’en octobre 2022. Comme il s’agit d’une version majeure du logiciel, elle nécessite une énorme quantité de données pour le téléchargement, alors assurez-vous d’avoir suffisamment de données Internet et d’espace sur votre appareil.

Si vous possédez le Surface Duo ou le Surface Duo 2 et que vous souhaitez le mettre à jour vers Android 12L, rendez-vous dans Paramètres > Mise à jour logicielle, puis recherchez les nouvelles mises à jour. Si elles sont disponibles, vous pouvez sélectionner l’option de téléchargement. C’est ça.

