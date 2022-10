Le nouveau best-seller de Samsung dévoile l’une de ses principales caractéristiques

Selon cette nouvelle fuite, le Samsung Galaxy A54 sera équipé d’une énorme batterie de 5 100 mAh.

Samsung continue de travailler pour augmenter son catalogue déjà étendu de téléphones mobiles avec de nouveaux modèles, à la fois haut de gamme et milieu de gamme.

Ainsi, après avoir connu, il y a quelques semaines, presque tous les détails de son nouveau flagship, le Samsung Galaxy S23, voilà qu’un nouveau leak du média néerlandais Galaxy Club vient de dévoiler l’une des principales caractéristiques du nouveau best-seller du géant coréen. .

C’est tout ce que nous savons à ce jour sur le Samsung Galaxy A54

Selon cette dernière fuite, le Samsung Galaxy A54, dont le numéro de modèle est SM-A546B, sera équipé d’une grosse batterie de 5 100 mAh, ce qui est une amélioration par rapport à son prédécesseur, un Galaxy A53 qui dispose d’une batterie de 5 000 mAh.

D’après les rumeurs qui nous sont parvenues ces dernières semaines, le Galaxy A54 devrait avoir un écran Super AMOLED Infinity-O avec une résolution Full HD+ et un taux de rafraîchissement variable de 120 hertz et un chipset Exynos de 5 nanomètres, le successeur de l’Exynos 1280, qui sera accompagné de 8 Go de RAM et de 256 Go de stockage interne.

Au volet photographique, le Samsung Galaxy A54 miserait sur un triple module caméra composé d’un capteur principal de 50 mégapixels, d’un capteur ultra grand-angle dont la résolution n’a pas été dévoilée, et d’un capteur macro de 2 mégapixels.

Quant au reste des fonctionnalités du nouveau terminal star de la série Galaxy A, tout semble indiquer qu’il aura une connectivité 5G, un double Wi-Fi, Bluetooth, un lecteur d’empreintes digitales à l’écran et Android 13 avec One UI 5.1 comme le système d’exploitation.

Concernant la date de lancement du nouveau best-seller de Samsung, tout semble indiquer qu’il arrivera sur le marché au printemps 2023, quelques mois après les nouveaux fleurons de la marque coréenne, les Galaxy S23.