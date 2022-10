YouTube change complètement son interface : "mode ambiant"zoomez sur les vidéos et plus d’actualités

YouTube a officialisé l’une des plus grandes refontes de son histoire. Nous passons en revue les changements les plus importants.

YouTube va changer. La société a annoncé aujourd’hui des changements majeurs qui arriveront bientôt sur la plate-forme, et cela signifiera l’une des plus grandes évolutions de YouTube ces dernières années.

Non seulement la conception de l’interface changera sur les principales plates-formes où l’application est disponible (ordinateur de bureau, TV et mobile), mais de nouvelles fonctionnalités attendues par les utilisateurs seront également ajoutées, telles que la possibilité de zoomer sur les vidéos avec deux doigts.

Nouvelle interface, « pincer pour zoomer » dans les vidéos et plus d’actualités à venir sur YouTube

Le premier changement que les utilisateurs de la plateforme trouveront se trouve dans le lecteur vidéo. Cela a maintenant une esthétique plus moderne qui comprend des transparences, des couleurs plus vives et des commandes plus simples.

En ce sens, le soi-disant « mode ambiant » a été inclus. Cette fonctionnalité utilise la technique d’échantillonnage dynamique des couleurs pour appliquer un effet de couleur à l’interface, en l’adaptant aux couleurs de la vidéo en cours de lecture.

Nous nous sommes inspirés de la lumière projetée par des écrans dans une pièce sombre et nous voulions recréer l’effet afin que les téléspectateurs se sentent attirés par le contenu et que la vidéo occupe le devant de la scène sur notre page de lecture.

Le mode ambiant de YouTube sera disponible à la fois dans la version Web de la plateforme et dans l’application mobile. Il ne peut être utilisé, oui, que lorsque le mode sombre de YouTube est activé.

En ce sens, en plus, le thème sombre de YouTube est désormais encore plus sombre sur le web, mobile et Smart TV, et les coins des vignettes vidéo ont été arrondis. En dehors de cela, les playlists de l’application YouTube changent également d’apparence, pour adopter une apparence plus moderne.

La page de lecture vidéo change également avec cette mise à jour, introduisant des boutons qui remplacent les liens dans la description et un nouveau look pour le bouton pour s’abonner à une chaîne (qui, soit dit en passant, abandonne sa mythique couleur rouge pour la première fois depuis des années) . . Le reste des boutons, pour partager, donner « J’aime » ou télécharger des vidéos, ont été « minimisés pour éviter les distractions ».

Mais il y a plus. En plus du look repensé, Google inclut de nouvelles fonctionnalités, telles que la possibilité de zoomer sur les vidéos avec deux doigts, en utilisant le geste de pincement pour zoomer.

De plus, en défilant horizontalement sur la barre de lecture pour avancer plus loin dans la vidéo, il sera possible de voir une vignette de chaque section de la vidéo pour savoir quand s’arrêter.

Les modifications seront déployées pour tous les utilisateurs de YouTube au fil des semaines et seront disponibles sur toutes les plateformes où les utilisateurs utilisent YouTube. Que ce soit iOS ou Android, Web ou Smart TV. À partir d’aujourd’hui, le mode ambiant peut désormais être utilisé sur n’importe quelle version de YouTube qui propose le mode sombre.