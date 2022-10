Xiaomi lance sa nouvelle gamme de Smart TV pas chères pour les gamers

Les nouveaux Redmi TV XT de 55 pouces, 65 pouces et 75 pouces sont dotés d’écrans 4K avec un double taux de rafraîchissement de 120 Hz, d’un processeur quadricœur et de deux haut-parleurs de 25 W prenant en charge Dolby Atmos.

Xiaomi continue d’étoffer son catalogue de téléviseurs intelligents bon marché avec de nouveaux modèles et donc, après avoir présenté, il y a quelques jours, le Redmi A70, un téléviseur intelligent de 70 pouces qui coûte moins de 430 euros à changer, voilà que la firme chinoise vient de se lancer dans son pays natal sa nouvelle gamme de Smart TV bon marché pour les gamers.

Lisez la suite et découvrez chacun des détails du nouveau Redmi TV XT.

Redmi TV XT, toutes les informations

Comme l’a confirmé le média chinois IT Home, la nouvelle série de téléviseurs intelligents bon marché Redmi TV XT se distingue par ses écrans avec une résolution 4K et un double taux de rafraîchissement de 120 hertz, ce qui indique qu’il a un taux de rafraîchissement variable jusqu’à 120 Hz et avec compensation de mouvement MEMC 120 Hz.

Cette dernière technologie utilise une série d’algorithmes pour optimiser la vitesse des images en mouvement en temps réel, ce qui donne une image plus claire, plus stable et plus fluide.

Sous le capot, les Redmi TV XT sont équipés d’un processeur quad-core A73, qui est accompagné de 3 Go de RAM et de 32 Go de stockage interne.

Au niveau de la connectivité, cette nouvelle gamme de smart TV Xiaomi dispose d’un port HDMI 2.1 qui offre moins de délai d’entrée et est compatible aussi bien avec les certifications AMD FreeSync Premium et Dolby Vision qu’avec l’assistant vocal de la marque chinoise, Xiao Ai.

Dans la section audio, les Redmi TV XT disposent de quatre haut-parleurs de 25 W chacun, qui, selon le fabricant, fournissent des aigus transparents et des basses croissantes.

Redmi TV XT : disponibilité et prix

La nouvelle série Redmi TV XT est composée de trois modèles, qui sont déjà disponibles à l’achat en Chine en mode prévente avec les prix officiels suivants :