Toutes les actualités qui atteindront votre mobile en direct avec Android 13 et FuntouchOS 13

Votre mobile en direct sera bientôt mis à jour vers Android 13, et ce sont les nouvelles que vous pourrez trouver.

C’était l’une des rares marques à annoncer sa nouvelle couche de personnalisation basée sur Android 13, mais vivo s’est conformé et a déjà officialisé la grande mise à jour de Funtouch OS, avec un grand nombre de nouvelles fonctionnalités qui arriveront sur les appareils qu’ils forment leur catalogue au fil des mois.

Funtouch OS 13 est la version du système d’exploitation de la marque basée sur Android 13, avec d’importants changements esthétiques, des améliorations de performances et d’autres nouvelles fonctionnalités que la société a annoncées sur son site officiel.

Funtouch OS lance la prise en charge de Material You, des améliorations de l’appareil photo et plus de nouvelles

Le changement le plus important introduit par Funtouch OS 13 basé sur Android 13 est la prise en charge de Material You et de ses thèmes dynamiques, pouvant complètement changer l’esthétique du système et des applications en générant une palette de couleurs basée sur les couleurs du fond d’écran défini par l’utilisateur.

Vivo vous donne également la possibilité de choisir parmi des palettes de couleurs prédéfinies à appliquer à l’ensemble de l’interface utilisateur. Les widgets et les icônes de l’écran d’accueil seront également affectés par ce changement de couleur, pour correspondre aux couleurs du fond d’écran.

Vivo tente depuis quelques temps de devenir une référence en matière de photographie mobile, à travers des téléphones comme le vivo X80 Pro, mais de bons appareils photo ne suffisent pas s’il n’y a pas une bonne application pour les accompagner. Heureusement, la société chinoise continue de travailler sur la création d’une application d’appareil photo plus complète et intuitive, et dans cette version de FuntouchOS, un niveau intégré au viseur a été introduit, ce qui vous permet de savoir si les images sont parfaitement horizontales.

De plus, la bague de stabilisation empêche les mouvements indésirables et la bague de mise au point permet de trouver facilement le point de mise au point souhaité dans la scène.

En ce sens, par ailleurs, de nouveaux contrôles de luminosité, de contraste et d’exposition ont été ajoutés, et l’éditeur vidéo intégré à l’application de la galerie a été amélioré avec de nouvelles options, telles que la possibilité de désactiver complètement une vidéo ou de faire des ajustements de volume sur chaque segment. du clip.

L’application galerie a introduit la possibilité de masquer certaines photos et vidéos, et un nouveau « gestionnaire d’applications actives » hérité d’Android 13 a été ajouté, ce qui vous permet de savoir quelles applications s’exécutent en arrière-plan.

FuntouchOS 13 introduit également d’autres fonctionnalités pratiques, comme un nouvel ajout à l’application météo qui vous permet de vérifier la qualité de l’air en temps réel.

La nouvelle version du logiciel vivo introduit également des améliorations en matière d’accessibilité et de performances. Pour l’instant, oui, la société n’a pas révélé quels téléphones seront mis à jour vers la dernière version du système d’exploitation de Google. Cependant, connaissant l’entreprise et son histoire, vous n’aurez probablement pas à attendre trop longtemps pour voir les premiers téléphones recevoir la mise à jour vers Android 13 avec toutes les nouvelles annoncées aujourd’hui.