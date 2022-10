Premiers détails confirmés du Redmi Note 12 Pro : processeur MediaTek, appareil photo 50 mégapixels et plus

Nous savons déjà comment ce sera et quand le nouveau Xiaomi Redmi Note 12 Pro sera présenté.

Dans quelques jours, nous avons rendez-vous avec Xiaomi. La société chinoise présentera au monde la nouvelle génération de sa célèbre série Redmi Note, dirigée par le Redmi Note 12 Pro.

Bien que la présentation ait lieu le 27 octobre, comme il est d’usage à chaque lancement de l’entreprise, le Pékinois a déjà commencé à partager des données sur son nouveau smartphone. Il l’a fait via le réseau social chinois Weibo, où vous pouvez déjà voir des images qui convertissent certaines des fonctionnalités du Redmi Note 12 Pro.

MediaTek Dimensity 1080 5G, capteur Sony IMX766 et plus de nouvelles dans le Redmi Note 12 Pro

La première chose qui attire l’attention du Redmi Note 12 Pro, du moins d’après les images partagées, c’est que son dos sera identique à celui du récent Redmi Note 11T présenté en Chine, avec un module caméra rectangulaire composé de trois des capteurs disposés en forme de rectangle, un triangle couché et un flash LED. Dans ce cas, oui, les courbes à l’arrière disparaissent et on voit un appareil avec un dos plat et des bords droits.

En dehors de cela, Xiaomi a confirmé que son nouvel appareil aura un processeur MediaTek Dimensity 1080 5G fabriqué selon un processus de 6 nanomètres, une puce CPU à huit cœurs, deux ARM Cortex-A78 hautes performances capables de fonctionner à un maximum de 2,6 GHz Son GPU est le Mali G68, et il intègre un modem compatible avec les réseaux 5G.

Il a également été confirmé que l’appareil comprendra le capteur Sony IMX766 de 50 mégapixels faisant office de caméra principale, avec un stabilisateur d’image optique intégré. C’est l’un des capteurs photographiques les plus utilisés dans le segment moyen supérieur, y compris le Xiaomi 12 lui-même.

Concernant l’appareil photo, Xiaomi affirme avoir amélioré les algorithmes de traitement afin d’offrir la meilleure expérience photographique vue sur un Redmi Note à ce jour.

Parallèlement au Redmi Note 12 Pro, la société devrait annoncer le Redmi Note 12, et peut-être l'étrange modèle supplémentaire.