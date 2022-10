Vous pouvez désormais télécharger Android 13 sur votre Samsung Galaxy S22 dans le monde entier

Samsung publie le package stable de One UI 5 dans le monde, avec la version BVJA et disponible pour tous les Galaxy S22.

Au cours du week-end dernier, la surprise a sauté, Samsung testait déjà le processus de sortie stable de One UI 5 pour ses Galaxy S22, S22+ et Galaxy S22 Ultra en Italie, bien que pendant quelques heures de manière limitée.

Nous avons eu peu à attendre, car le géant sud-coréen a terminé aujourd’hui le processus de développement et de test d’Android 13, en publiant la mise à jour dans le monde entier, et il peut désormais être officiellement téléchargé depuis l’France, au moins sur les téléphones déverrouillés et vendus en dehors des opérateurs. catalogue des télécommunications.

Dans mon cas, je viens de recevoir l’annonce du package OTA sur mon Galaxy S22 Ultra déverrouillé avec le code CSC (PHE), affichant comme prévu la compilation S908BXXU2BVJA et pesant 2 854,03 Mo, ce qui implique évidemment une mise à jour majeure conservant les correctifs de sécurité au 1er octobre, 2022 intacte.

Ici, nous vous laissons deux captures d’écran avec le package de mise à jour en téléchargement complet :

Malheureusement, nous ne pouvons pas copier l’intégralité du changelog car il est très volumineux, mais notez que nous aurons toutes les nouveautés déjà connues d’Android 13 en plus de celles propres à la personnalisation de Samsung, que vous pouvez consulter avec nous dans l’article suivant :

Dans tous les cas, en examinant la liste des actualités, ce sont les plus importantes que je peux confirmer directement depuis mon smartphone :