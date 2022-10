Ce mobile haut de gamme très bon marché est livré avec 256 Go, Android 12 et une charge ultra-rapide

L’un des meilleurs smartphones actuels en rapport qualité prix que l’on peut acheter pour environ 350 euros.

Depuis quelques années, il y a un nouveau constructeur qui s’est glissé au niveau de Xiaomi et Samsung dans le milieu de gamme, et fait même le pas qui faisait autrefois la différence de OnePlus sur le marché du mobile : il lance des smartphones haut de gamme à petit prix pour éclater sur le marché. Et aujourd’hui, le POCO X4 GT avec 256 Go de mémoire peut être à vous pour 429,99 358 euros sur Amazon.

Nous parlons d’un mobile dont le matériel est davantage axé sur des performances extrêmement élevées, à la fois pour le travail et les jeux, avec une grande batterie, un écran géant avec un taux de rafraîchissement élevé, une grande puissance et stabilité et un appareil photo qui, sans être le meilleur, est pas mal du tout.. Sur le site Web de Xiaomi, ils l’ont en vente aujourd’hui pour 379,99 euros dans toutes les couleurs, et sur Amazon, le meilleur prix est pour l’unité bleue et noire.

POCO X4 GT (8/256 Go)

Achetez le POCO X4 GT plus haut pour environ 350 euros

C’est l’un des terminaux Android les plus recommandés aujourd’hui si votre intention n’est pas de dépenser trop d’argent. Pour un peu plus de 350 euros, vous avez beaucoup de puissance, un très bon écran pour jouer à des jeux, travailler et profiter au maximum du contenu multimédia, un son exceptionnel avec ses puissants haut-parleurs et, en plus, il est mis à jour vers Android 12. Je veux vous permet de voir les avantages de ce POCO X4 GT, un achat fortement recommandé en ce moment :

Puissance et performances brutes : les processeurs MediaTek suivent quotidiennement ceux de Qualcomm. Ce POCO X4 GT monte le tout-puissant Dimensity 8100, un processeur haut de gamme construit en 5 nm et qui atteint des vitesses allant jusqu’à 2,85 GHz.Il dispose de 8 Go de RAM LPDDR5, de la puce graphique Mali-G610 et dans cette unité de 256 Go UFS 3.1 stockage interne. Tout ce matériel est à la hauteur des performances des autres mobiles avec un score de 825 000 points au test Antutu, au niveau du nouveau Pixel 7, ou mobile avec processeur Snapdragon 888.

Grand écran : nous disons toujours que les écrans Amoled/Oled sont les meilleurs, mais lorsque nous avons pu tester cet écran IPS de 6,6″ dans le test du POCO X4 GT, nous avons été surpris. En plus de la résolution Full HD+, il a un taux de rafraîchissement jusqu’à 144 Hz, une compatibilité avec HDR10+ et Dolby Vision, son verre a une courbure 3D avec protection Gorilla Glass 5 et son lecteur d’empreintes digitales a été déplacé sur le côté de l’appareil.

Batterie à percer : nous aurons une autonomie pour durer près de 3 jours d’utilisation avec une seule charge. C’est grâce à la batterie de 5 080 mAh que ce POCO monte. De plus, nous avons une charge rapide et sûre jusqu’à 67 W qui nous permettra de recharger les batteries en un peu plus de 30 minutes.

Connectivité complète : rarement trouve-t-on actuellement un terminal Android avec autant de possibilités de connexion. Dans ce POCO X4 GT, nous avons 5G, NFC, WiFi 6, Bluetooth 5.3, GPS, Dual SIM, infrarouge, radio FM et port casque.

POCO X4 GT (8/256 Go)

En revanche, si vous aimez prendre des photos de façon sporadique, mais que ce n’est pas votre point fort, ce smartphone embarque une triple caméra arrière de 64 MP signée Samsung ainsi qu’un grand angle de 8 MP et un objectif macro de 2 MP. Nous pouvons enregistrer des vidéos en 4K et au ralenti à 960 ips. Sa lentille frontale est de 16 MP et fait un travail plus que remarquable. Le POCO X4 GT est un mobile très bien construit, avec un corps fini en plastique et verre, avec une épaisseur de 8,9 mm, un poids de 200 grammes et une résistance à l’eau et à la poussière avec certificat IP53. Pour ce prix, peu de choses peuvent s’en approcher, et plus encore avec 256 Go de mémoire.

