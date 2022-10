Apple teste Apple Silicon Mac Pro avec CPU 24 cœurs, GPU 76 cœurs, 192 Go de mémoire

Alors qu’Apple a déjà terminé la transition Apple Silicon pour la plupart de sa gamme Mac, le Mac Pro reste une valeur aberrante. Un nouveau rapport de Bloomberg a aujourd’hui des détails supplémentaires sur ce à quoi s’attendre de l’Apple Silicon Mac Pro, qui pourrait être publié au début de 2023.

Dans la dernière édition de sa newsletter Power On, Bloomberg’s Mark Gurman rapporte qu’Apple prépare des versions mises à jour des MacBook Pro 14 pouces et 16 pouces, du Mac mini et du tout nouveau Mac Pro. Pour les nouveaux modèles de MacBook Pro, Gurman rappelle que les nouveaux modèles de MacBook Pro seront alimentés par les puces M2 Pro et M2 Max.

On me dit que ces ordinateurs portables seront disponibles dans les configurations M2 Pro et M2 Max. Le M2 Max aura 12 cœurs de processeur, composés de 8 cœurs de performance et 4 cœurs d’efficacité, et 38 cœurs graphiques. Il continuera également à être livré avec jusqu’à 64 gigaoctets de mémoire. Ces options seront disponibles sur les deux tailles d’écran.

Il note également qu’Apple travaille sur un nouveau Mac mini, également alimenté par la puce M2. Cette version de la puce M2 sera la même que celle qui a fait ses débuts dans le MacBook Pro 13 pouces et le MacBook Air en juin.

Pendant ce temps, le Mac Pro est encore plus impressionnant. Gurman rapporte que l’un des modèles testés par Apple

Je pense que le Mac Pro sera proposé avec des options pour 24 et 48 cœurs de processeur et 76 et 152 cœurs graphiques, ainsi que jusqu’à 256 gigaoctets de mémoire. En fait, je peux partager une configuration du Mac Pro en test actif au sein d’Apple : 24 cœurs de processeur (16 cœurs de performance et 8 cœurs d’efficacité), 76 cœurs graphiques et 192 Go de mémoire. Cette machine particulière exécute macOS Ventura 13.3. Ventura 13.0, la première version du nouveau macOS, est lancée lundi.

Quant à une date de sortie, Bloomberg indique que les nouveaux MacBook Pro et Mac mini seront disponibles « dans les prochains mois ». Le Mac Pro n’est pas attendu avant 2023.

Découvrez cette vidéo ci-dessous (en anglais) pour plus d’actualités Apple :