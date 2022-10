Découvrez les 7 applications Android les plus curieuses du Play Store.

Le Google Play Store dispose d’un très large catalogue d’applications de toutes sortes, gratuites et payantes, dont certaines sont peu connues malgré leur utilité.

Mais l’utilité d’une application réside dans l’utilisation que vous souhaitez lui donner et qui pour vous peut être un outil indispensable, pour une autre personne elle peut être totalement inutile.

Pour cette raison, à cette occasion, nous avons sélectionné pour vous les 7 applications Android les plus curieuses, que nous détaillerons ci-dessous.

Ce sont les 8 applications Android les plus curieuses

Wombo : Faites chanter vos selfies

Wombo est une application gratuite qui utilise l’Intelligence Artificielle pour vous permettre de créer des vidéos dans lesquelles vous sortez en chantant votre chanson préférée, car elle synchronise le mouvement de vos lèvres avec le rythme de la chanson choisie.

Son fonctionnement est vraiment simple, car il suffit d’ajouter un selfie à l’application et de le laisser faire sa magie pour créer des vidéos très amusantes, que vous pouvez ensuite partager avec vos amis ou télécharger sur vos réseaux sociaux.

Google Play Store | Wombo : Faites chanter vos selfies

RunPee.

La deuxième application de cette liste est RunPee, une application gratuite qui vous fournit toutes les informations nécessaires sur le film que vous regardez au cinéma lorsque vous devez arrêter de le regarder pour aller aux toilettes.

Cette application vous montre un synopsis de la partie du film qui vous manque appelée Peetime et dispose d’une minuterie qui vous alerte avec une vibration discrète lorsqu’un Peetime arrive afin que vous puissiez aller aux toilettes sans rien manquer du film.

Google Play Store | RunPee.

recherche de téléphone

Cette application vous permettra d’économiser le temps que vous passez à chercher votre mobile à la maison lorsque vous ne savez pas où il se trouve, puisqu’avec elle vous pourrez le retrouver d’un simple clap.

Avec cette application, chaque fois que vous tapez sur votre smartphone Android, il se mettra à vibrer, sa lampe de poche s’allumera ou il émettra un son gênant selon la façon dont vous avez configuré l’application.

Le moteur de recherche de téléphone Applaud est une application entièrement gratuite avec des publicités que vous pouvez télécharger à partir du lien vers Google Play que nous laissons ci-dessous.

Google Play Store | recherche de téléphone

SnoreClock – Vous ronflez ?

Une autre des applications les plus curieuses du Play Store est SnoreClock, une application gratuite avec laquelle vous pouvez contrôler si vous ronflez ou si votre partenaire le fait (bien qu’ils disent toujours non), si vous parlez pendant que vous dormez ou s’il y a quelque chose qui interrompt votre sommeil habituellement.

Le fonctionnement de cette application est très simple : il suffit de placer le mobile à côté du lit et d’appuyer sur le bouton rouge SnoreClock et le lendemain matin, vous verrez toutes les informations concernant vos ronflements et la qualité de votre sommeil en général.

Google Play Store | SnoreClock – Vous ronflez ?

Trouver la voiture garée

Vous avez sûrement oublié plus d’une fois où vous avez garé votre voiture, mais maintenant, grâce à cette application curieuse, vous la trouverez en quelques clics à l’aide d’un navigateur Web.

Cette application utilise le GPS et les réseaux mobiles pour mémoriser la position de votre voiture et utilise le navigateur de votre smartphone pour vous guider jusqu’à l’endroit où vous avez garé votre véhicule.

Google Play Store | Trouver la voiture garée

Détecteur de métaux

Cette application unique mesure le champ magnétique des objets à l’aide du capteur géomagnétique de votre mobile Android afin que vous puissiez détecter des câbles électriques dans les murs ou des tuyaux en fer dans le sol.

Si vous envisagez de rechercher des objets en or pour les vendre, je suis désolé de vous dire que cette application ne détecte pas l’or, l’argent ou le cuivre, car ces matériaux n’ont pas de champ magnétique.

Google Play Store | Détecteur de métaux

Faux appel – blague

Comme son nom l’indique, cette application vous permet de faire un faux appel pour faire une farce à un ami et elle est totalement personnalisable, car elle vous permet de choisir le nom de l’appelant, le numéro de ladite personne ou l’image de la même .

De plus, avec cette application, vous pouvez également définir une sonnerie spécifique et enregistrer une voix pour l’appelant, afin que la farce soit vraiment crédible.

Google Play Store | Faux appel – blague