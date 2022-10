Si vous aimez personnaliser votre smartphone Xiaomi, Redmi ou POCO, découvrez les meilleurs thèmes MIUI gratuits.

MIUI est l’une des couches logicielles les plus populaires pour Android, notamment en raison du grand nombre de fonctions dont il dispose et parce qu’il vous permet de personnaliser à l’extrême votre mobile Xiaomi.

En ce sens, le meilleur outil que Xiaomi met à votre disposition pour avoir un smartphone unique est l’application MIUI Themes. Cette application native, qui est déjà préinstallée en standard sur tous les téléphones Xiaomi, Redmi et POCO, abrite une grande variété de thèmes de toutes sortes avec lesquels vous pourrez personnaliser les icônes, le style, la police ou le fond d’écran de votre borne.

Mais comme il n’est probablement pas facile pour vous de choisir parmi tant d’options disponibles, nous avons sélectionné aujourd’hui pour vous les meilleurs thèmes MIUI pour votre smartphone Xiaomi.

Ce sont les meilleurs thèmes MIUI pour votre mobile Xiaomi

Le plus vertV10

technologie sombre

Simplicité noire

Lumière technique

été cool

Spaceman Argile

Dix minimaliste

Shinigami minimal

Homme de fer_DWM20

TechnologieMétal

frais minimal

Mer_3MDS

Le plus vertV10

Il s’agit d’un thème minimaliste idéal pour les amoureux de la nature, où le vert est la couleur prédominante, qui mise sur la transparence dans toute son interface, tant dans les icônes et les widgets que dans le centre de contrôle et les applications et messages natifs du téléphone.

technologie sombre

Dark Technology est un thème MIUI sombre et futuriste qui a des icônes et des widgets rectangulaires bleu clair et jaune qui donnent un look vraiment original à votre écran d’accueil mobile.

De plus, les icônes du centre de contrôle et des applications Téléphone et Messages ont une forme arrondie pour se différencier du reste de l’interface.

Simplicité noire

Otro de los mejores temas oscuros de MIUI es Black Simplicity, un tema muy minimalista que tiene unos iconos coloridos que contrastan con el fondo negro de la pantalla de inicio y un centro de control en el cual las opciones que están activadas aparecen resaltadas en un color bleu verdatre.

Lumière technique

Tech Light est un thème créé par le designer Ankur Tiwary et a un design qui s’éloigne de l’interface Android classique pour miser sur une esthétique plus typique d’une distribution Linux.

Dans ce thème, le bleu est la couleur prédominante et le fait d’utiliser deux nuances de cette couleur, une plus foncée et une plus claire, lui donne un look vraiment sympa.

été cool

Le premier thème dynamique de cette liste est cool summer, un thème très coloré et estival qui donnera à votre appareil une touche de fraîcheur grâce à ses icônes bleues transparentes et un fond d’écran qui vous transportera sur une plage paradisiaque.

Spaceman Argile

Si vous recherchez un thème original pour votre mobile Xiaomi, SpaceMan Clay est l’une des meilleures options, car il a été créé à l’aide de la technologie stopmotion avec des figurines d’argile.

Il s’agit d’un thème avec des icônes très gaies et colorées et un centre de contrôle dans lequel les boutons activés apparaissent en jaune et l’icône des paramètres est le beignet classique des Simpsons.

Dix minimaliste

Un autre des meilleurs thèmes MIUI est Minimalistic Ten, un thème minimaliste avec des tons bleus et noirs qui se distingue principalement par ses icônes arrondies très stylisées et un widget d’horloge personnalisable.

Shinigami minimal

Shinigami Minimal est l’un des thèmes MIUI les plus élégants et se distingue par ses icônes arrondies au design très original et ses widgets modifiés qui donneront à votre smartphone un look totalement différent.

Homme de fer_DWM20

Si vous êtes un fan d’Iron Man, vous ne pouvez pas manquer l’opportunité de personnaliser votre téléphone avec ce thème inspiré du super-héros populaire de l’univers Marvel.

Iron Man_DWM20 parie sur les tons rouges et violets, a des icônes rondes similaires à celles du thème précédent et modifie l’icône classique du bouton de navigation pour revenir à l’écran d’accueil du casque Iron Man.

TechnologieMétal

Technology Metal est un thème dynamique qui a des néons originaux qui brillent sur une série de corps hexagonaux en forme de nid d’abeille à la fois sur le fond de l’écran et dans l’interface des applications natives telles que Phone ou Messages.

Ce thème se distingue également par des icônes rectangulaires avec un effet de lueur très réussi et un centre de contrôle dans lequel les icônes de raccourci sont plus petites, ce qui lui donne un aspect très agréable.

frais minimal

Si vous aimez les thèmes minimalistes et originaux, vous allez adorer Minimal Cool, un thème avec des icônes très réussies, totalement différentes de celles que l’on retrouve habituellement dans la plupart des thèmes MIUI, et avec un widget horloge entièrement personnalisable.

Mer_3MDS

Le dernier thème de cette sélection est Sea_3MDS, un thème inspiré de la mer profonde qui teint toute l’interface de votre téléphone dans une couleur vert océan très apaisante.

Comment installer n’importe quel thème MIUI sur votre Xiaomi, Redmi ou POCO

Si vous souhaitez personnaliser votre mobile Xiaomi, Redmi ou POCO avec l’un de ces thèmes MIUI, la première chose à faire est d’ouvrir l’application Thèmes et d’écrire le nom du thème qui vous intéresse dans le moteur de recherche qui apparaît en haut. de l’appli.

Une fois le thème localisé, vous en verrez un aperçu et vous pourrez le télécharger et l’appliquer directement sur votre smartphone en cliquant simplement sur le bouton vert avec le titre Gratuit qui se trouve juste en dessous des captures d’écran.

Quoi qu’il en soit, si vous n’aimez aucun de ces thèmes, rappelez-vous que vous pouvez également créer vos propres thèmes MIUI en suivant ces étapes simples.