7 sorts de Harry Potter que vous pouvez demander à Google Assistant

Utilisez toutes les connaissances magiques que vous avez apprises dans Harry Potter pour tirer le meilleur parti de Google Assistant.

Harry Potter est une saga de livres et de films qui rassemble des millions de fans à travers le monde. Parmi ses fans se trouve également l’assistant Google, il vous suffit d’utiliser quelques sorts pour le vérifier. C’est vrai, Google Assistant est configuré pour effectuer certaines actions lorsque vous lui dites des sorts populaires du monde magique de Harry Potter.

Dans la version anglaise, les sorts que vous pouvez utiliser avec le Wizard sont nombreux. Malheureusement, les sorts disponibles en français ne sont pas si nombreux, mais vous pouvez configurer vos propres routines pour que Google Assistant réponde à vos demandes. Si vous voulez vous sentir comme si vous n’étiez qu’un autre étudiant de Poudlard, il vous suffit d’utiliser ces commandes vocales avec l’assistant comme nous l’expliquons ci-dessous.

Lumos : allumez la lampe de poche

Lumos est l’un des sorts les plus populaires de Harry Potter, souvent utilisé par les protagonistes pour allumer leurs baguettes et apporter de la lumière dans l’obscurité. Lorsque vous dites à l’assistant Google, il n’est pas responsable de l’éclairage de votre baguette, mais il allume la lampe de poche du terminal. En disant simplement « Ok Google, Lumos », la lampe de poche du mobile s’allumera.

Nox : éteignez la lampe de poche

Le sort qui contrecarre Lumos s’appelle Nox, puisque c’est celui qui est chargé d’éteindre la lumière de la baguette de celui qui le lance. Comme vous pouvez l’imaginer, si vous dites « Ok Google, Nox », vous allez éteindre la lampe de poche de votre mobile. Si vous ne voulez pas avoir à rechercher le bouton marche/arrêt de la lampe de poche, cette commande vocale et la précédente commande vocale de Google Assistant seront extrêmement utiles.

Muet : contrôle du volume multimédia

Silence ou silencius est le sort qui fait taire la victime, l’empêchant de parler et provoquant le contraire s’il est mal exécuté. Google Assistant effectue également une action si vous lui lancez ce sort, saurez-vous deviner laquelle ? Eh bien, il coupe les sons de votre mobile, vous donnant accès au contrôle du volume au cas où vous voudriez le modifier manuellement.

Configurez les routines de l’Assistant à votre guise

Comme nous l’avons mentionné au début, les sorts que nous pouvons lancer sur l’assistant Google sont plus limités en français. Cela ne veut pas dire que nous ne pouvons pas utiliser plus de magie avec l’assistant, car il y a la possibilité de configurer ses routines à notre goût. Nous avons essayé plusieurs routines basées sur d’autres sorts Harry Potter, et bien sûr nous allons vous les expliquer au cas où vous auriez besoin d’idées.

Voyons d’abord brièvement comment vous pouvez créer vos propres routines Google Assistant :

Dites « Ok Google, ouvre les routines ». Appuyez sur « Routines ». Appuyez sur « Nouveau » dans le coin supérieur droit. Appuyez sur « Ajouter le premier élément », puis appuyez sur « Quand je le dis à l’Assistant Google ». Tapez la commande que vous souhaitez utiliser, telle que « Accio Maps ». Appuyez sur « Ajouter une action » et entrez ce que vous voulez que l’assistant fasse lorsque vous prononcez la commande. Enregistrez la routine et commencez à l’utiliser.

Vous savez déjà qu’il existe de nombreux sorts magiques dans Harry Potter, alors parcourez les livres de sorts et d’enchantements pour avoir des idées lors de la création de nouvelles routines. Si vous ne pensez à aucun, alors nous vous disons ceux que nous avons activés.

Action : ouvrir une application

Le sort Accio permet au lanceur d’invoquer ou de s’approcher d’un objet qui se trouve à proximité. Ce que nous avons fait, c’est configurer ce sort pour ouvrir les applications que nous utilisons le plus, comme YouTube ou Google Maps. Rien qu’en disant « Ok Google, je suis sur Maps », l’assistant se charge d’ouvrir automatiquement l’application. Non seulement vous pouvez définir ce sort pour une application, mais vous pouvez le répéter pour celles que vous utilisez le plus souvent.

Aparecium : lire des SMs

Aparecium est le sort utilisé par les personnages de Harry Potter pour découvrir des messages écrits à l’encre invisible. Dans le cas du téléphone, l’encre n’est pas un problème, mais parfois nous ne pouvons pas voir les messages car nos mains sont pleines. Google Assistant peut être essentiel dans ces situations, car il peut lire les messages texte à haute voix.

Par exemple, nous avons configuré la routine Aparecium pour lire les messages WhatsApp. Si on dit « Ok Google, Aparecium », l’assistant nous lit les messages non lus de l’application.

« Ok Google » ne fonctionne pas : que faire si Google Assistant rencontre des problèmes ?

Muffliato : faire taire le mobile

L’enchantement muffliato provoque un bourdonnement dans les oreilles des victimes, de sorte que le lanceur peut poursuivre des conversations sans être entendu. Dans le domaine mobile, Muffliato peut être un sort intéressant pour faire taire complètement votre mobile et que les autres n’entendent rien lorsque vous recevez des notifications. Pour ce faire, il vous suffit d’activer une nouvelle routine qui active le mode Ne pas déranger sur votre mobile lorsque vous dites « Ok Google, Muffliato ».

Stupefy : activer le mode repos

Stupefy est l’incantation d’un charme stupéfiant qui laisse la victime complètement étourdie. C’est donc une idée intéressante de configurer ce sortilège pour qu’il active le mode repos sur le téléphone mobile, qui à son tour fait taire le terminal et rend l’écran noir et blanc afin que vous puissiez vous déconnecter à 100%.