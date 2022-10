Je l’ai essayée et c’est un très bon achat : la montre de sport que je recommande est à -50%

Si je devais choisir une montre de sport pas chère, je choisirais celle-ci qui revient à moitié prix. Je l’ai essayé, je vais vous dire pourquoi cela semble être un excellent achat.

Il y a quelques mois, j’ai eu l’occasion d’analyser la Huawei Watch GT Runner, une smartwatch Huawei axée sur le sport. Je pensais que c’était un appareil de grande qualité, mais il est vrai que son prix ne convenait pas à toutes les bourses. Pour cette raison, que vous soyez un athlète ou non, je veux vous le recommander maintenant qu’il est en vedette dans un rabais de plus de 50 %. D’après ma propre expérience, c’est l’une des meilleures montres connectées que vous pouvez acheter pour environ 150 euros.

La Huawei Watch GT Runner a un design confortable et résistant, un écran AMOLED de haute qualité, des appels Bluetooth, de nombreuses fonctions sportives et de santé, ainsi qu’une longue autonomie de la batterie. D’où son prix d’origine, 329 euros. Grâce à la baisse de prix spectaculaire qu’il connaît actuellement, vous pouvez l’acheter pour environ 150 euros sur Amazon et dans la boutique officielle Huawei.

Montre Huawei GT Coureur

Huawei Watch GT Runner, une superbe montre avec 50% de réduction

En tant que bonne montre connectée de sport, la Huawei Watch GT Runner se caractérise par son confort et sa résistance. Le boîtier est en fibre polymère avec une finition céramique, tandis que la couronne est en alliage de titane de qualité aéronautique. Les mêmes caractéristiques s’appliquent à son bracelet en silicone, qui est très agréable et peut être facilement échangé contre un autre. En bref, la Watch GT Runner est une montre que vous pouvez porter toute la journée sans problème.

Parmi les points forts de l’appareil figure également l’écran AMOLED de 1,43 pouces avec une résolution de 466 x 466 pixels. D’après notre expérience, il s’agit d’un écran de la plus haute qualité tant pour la netteté, le contraste et la luminosité maximale. En plus de cet écran tactile, vous pouvez utiliser les deux boutons situés sur le côté droit pour interagir avec la montre.

Pour environ 150 euros, la Watch GT Runner est un achat que vous ne regretterez pas.

Un autre aspect que j’aime dans cette smartwatch est qu’elle est équipée d’un microphone et d’un haut-parleur. Lorsque nous le connectons au téléphone, cela nous permet d’envoyer et de recevoir des appels via Bluetooth. De plus, nous pouvons également écouter la musique stockée dans ses 4 Go de mémoire interne. Bien sûr, en le connectant à votre mobile, vous pouvez également recevoir des notifications de messages et d’appels, télécharger de nouveaux cadrans, consulter les informations météorologiques ou contrôler la lecture de musique à distance.

L’achat de la Huawei Watch GT Runner en vaut la peine pour le suivi des dizaines de sports qu’elle peut pratiquer. Comme son nom l’indique, il est spécialisé dans la course, avec un programme scientifique qui vous aidera même à améliorer votre technique. Il faut savoir que la montre possède un GPS, il faut donc emporter son mobile quand on veut enregistrer les parcours, et que l’on peut l’utiliser dans son entraînement de natation car elle est étanche.

En matière de santé, la smartwatch dispose d’un capteur de fréquence cardiaque, d’un moniteur d’oxygène sanguin, d’une analyse des habitudes de sommeil et même du stress. Lorsque vous faites du sport, la montre enregistrera votre fréquence cardiaque en temps réel, vous pourrez ainsi confirmer que tout est parfait même lorsque le niveau d’exigence est élevé. D’après nos tests, les capteurs sont précis, mais vous devez toujours garder à l’esprit qu’il ne s’agit pas d’un appareil médical professionnel.

Montre Huawei GT Coureur

L’autonomie fait également partie des points forts de la Huawei Watch GT Runner. Montez une batterie de 451 mAh qui peut vous donner jusqu’à 14 jours d’autonomie avec une utilisation normale. Comme toujours, l’autonomie finale dépend de l’utilisation de chaque utilisateur. Si vous utilisez toutes ses fonctions de manière régulière, le plus normal est que l’autonomie de la batterie soit d’environ une semaine d’utilisation. Pour le recharger, il suffit d’utiliser la base magnétique qui l’accompagne, il faut environ deux heures.

L’expérience avec la Huawei Watch GT Runner est plus que satisfaisante, même si vous n’allez pas l’utiliser régulièrement pour faire du sport. On vous rappelle que son prix de vente conseillé est de 329 euros, mais le plus souvent il descend à 150 euros dans des magasins comme Amazon et le site officiel de Huawei. Pour ce prix, la Watch GT Runner est un achat que vous ne regretterez pas.

Cet article propose de manière objective et indépendante des produits et services susceptibles d’intéresser les lecteurs. Lorsque l’utilisateur effectue un achat via les liens spécifiques qui apparaissent dans cette actualité, Netcost-security.fr reçoit une commission. Rejoignez la chaîne de bonnes affaires Netcost-security.fr pour découvrir les meilleures offres avant tout le monde.