Samsung est en avance sur tout le monde : One UI 5 avec Android 13 est là

Samsung lance le package stable One UI 5, mais avec des limitations pour le moment : il n’est sorti qu’en Italie sur tous les Galaxy S22.

Pas moins de cinq versions bêta ont été à l’origine d’un brillant développement de One UI 5 avec lequel Samsung a une nouvelle fois démontré une énorme amélioration dans la prise en charge des mises à jour de ses smartphones Galaxy, qui seront une fois de plus les premiers à en profiter, cette fois. , de la nouvelle saveur d’Android 13 avec l’arôme du tiramisu.

Et maintenant, soyez prudents, amis fanatiques de Samsung et de sa galaxie Android, car One UI 5 avec la base d’Android 13 est officiellement ici dans sa première compilation stable et publiée ouvertement pour tous les utilisateurs des Galaxy S22, S22+ et Galaxy S22 Ultra , rencontrant pour une fois les dates que Samsung lui-même avait annoncées le 12 octobre lors de la conférence de présentation de la Samsung Developer Conference 2022.

Dans tous les cas, ceux d’entre vous qui nous lisent d’France et d’Amérique latine devront patienter un peu plus, car comme nous l’ont dit les collègues de SamMobile il y a quelques heures, la sortie est sûrement limitée à un test de plus, à commencer par le marché italien et uniquement pour le Galaxy S22.

Il est évidemment curieux, sans aucun doute, que le pays choisi pour lancer Android 13 avec le skin Samsung soit un marché comme l’Italie où le programme bêta One UI 5 n’avait même pas été lancé, cherchant peut-être à tester l’ensemble du processus d’installation de cette manière à partir de One UI 4 complètement propre et sans versions préliminaires.

Samsung One UI 5 est désormais officiel : toute l’actualité de la dernière version de la couche

La nouvelle version déjà basée sur Android 13 répond au code BVJ4 et peut être téléchargée depuis n’importe quel Galaxy S22 en Italie en allant dans « Paramètres > Mise à jour logicielle », comme toujours.

En ce qui concerne le reste des marchés où les Galaxy S22 sont présents, une sortie progressive peut être attendue au cours de la semaine prochaine, donc chez Netcost-security.fr nous serons très attentifs à vous informer de première main dès que Samsung publiera Android 13 pour leurs mobiles en France.

Les plus impatients pourront également garder une trace des développeurs xda et des firmwares SamMobile, car très bientôt nous aurons des couvertures et des téléchargements à coup sûr ces compilations stables à « flasher » via Odin.