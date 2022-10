Ce sont les marques mobiles les plus durables

Une étude de Green Smartphones révèle quels sont les fabricants de téléphones mobiles les plus soucieux du respect de l’environnement.

Les fabricants de produits technologiques s’engagent de plus en plus à prendre soin de l’environnement. Par exemple, les Samsung Galaxy Buds 2 Pro sont composés à 90 % de matériaux recyclés. Cela s’applique également à la production de téléphones portables, bien qu’il s’agisse encore d’un processus particulièrement nocif pour l’environnement en raison de la pollution qu’il génère.

Tous les fabricants ne sont pas également impliqués dans le respect de l’environnement, comme le montre une nouvelle étude de Green Smartphones. Ce site Web, spécialisé dans la durabilité dans le monde des téléphones, a enquêté sur les marques les plus durables sur le marché actuel. Certaines entreprises se portent bien, comme Apple et Google, bien que les résultats montrent également qu’il y en a d’autres qui continuent de se soucier très peu de l’écosystème, comme Xiaomi.

Apple et Google, parmi les marques mobiles les plus durables

Dans leur mission de parvenir à un monde technologique plus respectueux de l’environnement, les responsables des Green Smartphones ont souhaité réaliser une étude pour découvrir quelles sont les marques de téléphones portables les plus durables. Pour ce faire, ils ont étudié des données telles que l’émission de gaz à effet de serre, la réduction des emballages plastiques, le plan zéro pollution, la neutralité carbone ou encore l’utilisation d’électricité 100% renouvelable.

Lors de l’analyse des résultats, il faut garder à l’esprit que Green Smartphones n’a traité qu’avec des marques vendant au moins un million de mobiles par an. De cette façon, les chercheurs se concentrent sur les fabricants les plus pertinents, laissant de côté d’autres plus durables comme Fairphone.

Prenant en compte toutes ces données, l’étude révèle qu’Apple est actuellement la marque mobile la plus durable. L’entreprise américaine a réussi à réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 9,96 % par rapport à l’année dernière. De plus, il utilise 100 % d’électricité renouvelable, a atteint la neutralité carbone et a recyclé l’année dernière un total de 18 millions d’appareils, y compris des ordinateurs et des iPads.

Apple obtient la première place en matière de durabilité également pour ses engagements pour l’avenir. Il vise à atteindre zéro pollution d’ici 2030, à éliminer complètement l’utilisation de plastique dans ses emballages d’ici 2025 et à utiliser 100 % de matériaux recyclés (pas de date précise). Tous ces aspects donnent à Apple une note de 9, devenant ainsi l’entreprise la plus durable selon l’étude Green Smartphones.

En deuxième position se trouve Google, qui a déjà atteint la neutralité carbone et zéro pollution. De plus, 100% de l’aluminium utilisé dans le Google Pixel est recyclé, utilisant également du plastique recyclé. L’entreprise prévoit d’éliminer l’utilisation du plastique à 100 % d’ici 2025 et dispose également d’un plan de recyclage de ses appareils. Bien qu’ayant augmenté les émissions de gaz à effet de serre de 16,49 %, Google obtient un score de 7.

Le top 5 est complété par Sony, Samsung et vivo, avec quelques données dans leur analyse qui retiennent notre attention. Par exemple, il est frappant qu’aucun de ces trois n’ait encore atteint la neutralité carbone, bien que Sony envisage de l’atteindre d’ici 2030. De plus, il est également intéressant de voir comment vivo a réduit ses émissions de gaz polluants de 19 % en un seul an.

La partie négative de cette étude est menée par Xiaomi, qui est l’entreprise la moins durable de toutes celles analysées par Green Smartphones. Selon les résultats, l’entreprise chinoise a augmenté ses émissions de gaz à effet de serre de 8,27 % depuis 2021. Elle n’a pas de neutralité carbone et n’a pas non plus de plans pour atteindre zéro pollution. De plus, il n’utilise pas d’électricité 100% renouvelable ni n’utilise de matériaux recyclés lors de la fabrication de ses produits.

Le point positif est que Xiaomi a réduit l’utilisation de plastique dans ses emballages de 60 % depuis 2019, et qu’il a un plan pour recycler ses anciens appareils. Au total, l’entreprise n’obtient qu’une note de 1, ce qui la place comme l’entreprise la moins soucieuse de la protection de l’environnement. Sans aucun doute, il semble que des entreprises comme Xiaomi, Motorola et Alcatel aient encore beaucoup à améliorer sur les questions de durabilité.