Je le recommande : c’est l’iPhone que j’achèterais fin 2022

Ne cherchez pas plus loin, si vous voulez monter sur le bateau Apple, c’est l’iPhone que vous devriez acheter.

Si vous voulez l’un des téléphones d’Apple, je pense que l’iPhone 13 est un excellent achat en ce moment. Vous l’avez sur Amazon pour moins de 900 euros dans sa version avec 128 Go de stockage et cela me semble une option plus que recommandée.

L’iPhone 14 est sorti il ​​y a quelques semaines à peine avec une fiche technique extrêmement similaire à celle de son prédécesseur. Cependant, quelque chose de très important a changé, le prix. La dernière version monte de 100 euros par rapport au modèle précédent et, compte tenu des quelques différences entre l’un et l’autre, j’ai bien compris.

iPhone 13

Cet iPhone est toujours un excellent achat

Sur le devant de notre protagoniste, un écran de 6,1 pouces qui a l’air vraiment bien, est un panneau de premier ordre auquel très peu peuvent résister. Vous n’aurez aucune plainte, et bien qu’il n’ait pas un taux de rafraîchissement élevé, iOS garantit que tout se déplace avec une fluidité enviable.

Le processeur de cet iPhone 13 est l’A15 Bionic, la même puce qui intègre l’iPhone 14 récemment présenté. C’est une bête capable de tout déplacer et même Apple n’a pas jugé bon de le renouveler dans la dernière version. Il reste une centrale électrique qui assurera d’excellentes performances pour les années à venir.

Vous ne pouvez pas non plus reprocher aux deux caméras qui habitent le dos de cet iPhone. Son double capteur de 12 mégapixels vous permettra de collecter des images de haute qualité où que vous alliez, chaque prise de vue avec l’iPhone 13 est pratiquement un succès assuré. De plus, les photos seront bien meilleures que celles de n’importe quel mobile Android sur les réseaux sociaux comme Instagram.

La batterie de cet iPhone fait un excellent travail, elle s’est améliorée au fil des ans et atteint 3 240 mAh. Ne vous inquiétez pas, quittez la maison et passez toute la journée dehors, lorsque vous arriverez après une longue journée, vous aurez encore assez d’énergie. L’appareil Apple a également NFC et 5G.

iPhone 13

Honnêtement, il n’y a pas grand chose à ajouter. L’iPhone 13 est un succès assuré, un smartphone dont vous pouvez tirer le meilleur parti et qui vous accompagnera pendant des années, offrant une expérience utilisateur enviable. Si vous aviez prévu de passer du côté d’Apple ou de venir d’un iPhone antérieur au 12, n’hésitez plus, vous serez plus que satisfait.

