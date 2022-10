8 nouvelles applications Play Store que vous devriez essayer

Nous vous recommandons 8 nouvelles applications du Play Store qu’il ne faut pas négliger.

Si vous faites partie de ceux qui parcourent habituellement le Google Play Store à la recherche de nouvelles applications gratuites pour Android de toutes sortes, vous avez de la chance car nous vous proposons aujourd’hui les 8 meilleures nouvelles applications qui sont arrivées sur le Google Play Store au cours des dernières années. semaines Google.

Dans cette collection, vous pourrez trouver des applications gratuites intéressantes telles que Speed ​​​​Booster, Dynamic Island iOS 16, Venmo Money ou Sario Launcher.

La première nouvelle application du Play Store que nous vous recommandons d’essayer est Speed ​​Booster, un outil complet avec lequel vous pouvez améliorer les performances de votre terminal, libérer de l’espace de stockage en éliminant les fichiers inutiles ou la mémoire cache, ou encore améliorer son autonomie en fermeture automatique des applications en arrière-plan qui consomment le plus d’énergie.

Screen Mirroring & TV Miracast est une application totalement gratuite avec des publicités à travers laquelle vous pourrez dupliquer l’écran de votre smartphone sur n’importe quel autre appareil tel qu’un moniteur, une Smart TV, un ordinateur portable ou une tablette.

Avec cette application, vous pouvez facilement et rapidement lire tout type de contenu multimédia hébergé sur votre terminal, comme des vidéos, de la musique ou des photos directement sur votre téléviseur.

Sans aucun doute, la nouveauté la plus remarquable des nouveaux iPhone 14 Pro et Pro Max est le remplacement de l’encoche par un double trou sur l’écran qui ressemble à un seul trou appelé « Dynamic Island » qui agit comme une zone de notification.

Eh bien, vous pouvez maintenant profiter de cette nouvelle fonction des mobiles Apple sur votre mobile Android grâce à Dynamic Island iOS 16, une application gratuite qui ajoute une encoche de notification très similaire à celle de l’iPhone sur l’écran d’accueil de votre smartphone.

Grâce à cette nouvelle zone de notification, vous pourrez visualiser toutes les notifications que vous recevez, contrôler la lecture de musique et visualiser le pourcentage de batterie lorsque votre terminal est en charge.

Si vous aimez personnaliser votre écran d’accueil avec les meilleurs fonds d’écran mobiles, vous ne pouvez pas manquer d’essayer Wallpaper base cool wallpaper, une application gratuite qui vous donne accès à plus de 10 000 fonds d’écran de haute qualité, à la fois statiques et dynamiques.

Pour que vous puissiez trouver plus facilement les fonds d’écran que vous aimez le plus, cette application organise son catalogue en une grande variété de thèmes, parmi lesquels se distinguent l’anime, le cool, la nature, la galaxie, la couleur, le girly ou l’éclat.

En la Google Play puedes encontrar muchas aplicaciones para ganar dinero con tu móvil y la última app de este tipo en aterrizar en la tienda de Google es Venmo Money, una aplicación gratuita con la que puedes conseguir dinero en efectivo simplemente por ver una serie de anuncios chaque jour.

Dans Venmo Money, vous n’avez pas besoin d’atteindre un montant minimum pour retirer votre argent et, en plus, les paiements sont effectués dans les 24 heures.

Galerie HD – Application photo

HD Gallery est un outil gratuit avec lequel vous pouvez organiser vos photos et vidéos en quelques instants, quelque chose qui vous permettra de revivre et de partager les meilleurs moments de votre vie rapidement et facilement.

Mais ce n’est pas tout, car cette application vous permet également de créer vos propres albums, de les trier par nom, taille ou date et de renommer, copier et déplacer facilement vos photos et vidéos.

Si vous souhaitez personnaliser entièrement votre mobile, vous disposez d’une grande variété de lanceurs pour Android, mais si vous aimez les lanceurs minimalistes, nous vous recommandons d’essayer Sario Launcher, un lanceur d’applications qui a un écran d’accueil très simple dans où vous ne verrez qu’un widget d’horloge, un de la batterie restante et un autre avec un lecteur multimédia.

Mais sans aucun doute, le point fort de ce lanceur est qu’il possède un panneau pour prendre des notes et un autre pour ajouter les flux RSS de vos blogs préférés, vos comptes Twitter préférés ou vos chaînes YouTube préférées.

La dernière application de cette liste est True id caller name, une application gratuite avec laquelle tu peux automatiquement rejeter les spams ennuyeux ou les appels de toute autre personne à qui tu ne veux pas parler. Pour ce faire, il vous suffit d’ajouter les numéros de téléphone que vous souhaitez bloquer à la liste noire et de laisser cette application s’occuper du reste.

De plus, cette application vous permet également d’enregistrer tous les appels entrants et sortants en haute qualité et de les synchroniser avec votre service de stockage cloud pour les avoir toujours disponibles.

