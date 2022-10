Les 10 applications qui consomment le plus de batterie, édition 2022

On passe en revue les 10 applications qui sollicitent le plus la batterie de votre terminal Android.

Les smartphones font déjà partie intégrante de nos vies, nous les utilisons presque constamment et pour presque tout : écouter de la musique, regarder des séries et des films, jouer à des jeux… passer des appels et envoyer des messages est resté longtemps au second plan.

L’un des points les plus discutés sur les smartphones au fil des ans n’est autre que la batterie. L’autonomie s’est beaucoup améliorée au fil des années (dans la plupart des cas, dans d’autres comme celle d’un certain Samsung haut de gamme elle est encore un peu courte), mais encore parfois elle s’évapore comme par magie.

Cette ponction sur l’unité d’énergie peut être due à de nombreux facteurs. L’un d’eux est les applications que nous exécutons sur notre téléphone. Dans cet article, nous allons passer en revue les 10 plus nocifs pour notre batterie.

Facebook

L’un des produits englobés sous l’égide de Meta n’est autre que Facebook. Non seulement c’est un réseau social, mais c’est devenu une sorte de lien vers plus de contenu : des jeux vidéo, des rendez-vous, des groupes, des événements, un marché et bien plus encore.

Cette application exécute de nombreux processus en arrière-plan. Entre autres choses, il accède à notre GPS et à notre appareil photo, qui sont de grands consommateurs d’énergie.

Facebook Messenger

Il ne devrait pas non plus être surprenant de trouver le service de messagerie de Facebook ici. En plus des fonctions de messages, de notes vocales, d’appels vidéo, d’appels téléphoniques et plus encore, il partage de nombreuses fonctions avec Facebook et en est une extension. Il accède également au GPS et à la caméra.

Instagram

Il semble vraiment que Meta insiste pour avoir des applications qui consomment de la batterie comme s’il n’y avait pas de lendemain. Instagram est un autre coupable que notre autonomie est réduite à moins qu’elle ne le devrait. Cela est dû, outre l’accès au GPS et à l’appareil photo, au préchargement intensif du contenu pour en montrer le plus possible aux utilisateurs et, aussi, à l’utilisation addictive de l’application. Nous passons beaucoup de temps sur Instagram, par exemple, à regarder des stories (que, soit dit en passant, nous pouvons voir sans que notre présence ne soit remarquée).

Snapchat

Bien que pour son PDG l’France soit un pays pauvre qui ne le mérite pas, Snapchat compte pas mal d’utilisateurs dans notre pays. S’il a quelque chose qui ne va pas, ce n’est rien de plus qu’être particulièrement agressif avec les batteries : il crée une dépendance et peut être utilisé pendant longtemps, utiliser l’appareil photo et accéder aux services de localisation.

Fitbit

L’application Fitbit est connue pour être particulièrement agressive sur les batteries. La vérité est que de nombreuses applications de ce type consomment d’énormes quantités d’énergie. En effet, les montres et bracelets Fitbit s’appuient sur l’application pour toutes les communications entre le téléphone et le portable, le tout en arrière-plan et en permanence : comptage des pas, calories brûlées, heures de sommeil… De plus, accédez également au GPS.

Youtube

YouTube est un autre gros consommateur de batterie, mais pas à cause de ce qu’il fait en arrière-plan. En fait, il n’atteint des niveaux de consommation alarmants que lorsque vous l’utilisez. Le téléchargement constant de contenu, en particulier lorsque nous utilisons les meilleures qualités vidéo, est le principal coupable, ainsi que le fait de laisser l’écran allumé pendant de longues périodes.

Skype

Comme Facebook, Skype a toujours été connu pour consommer des ressources énergétiques avec délectation. Actuellement, l’application suit le même chemin. Il est difficile d’établir les raisons de cette consommation, mais cela peut être lié au protocole VOIP utilisé pour les appels, la possibilité de partager l’écran, d’enregistrer des réunions et, de manière générale, les fonctionnalités qui l’ont rapproché du marché professionnel. .

tinder

Tinder n’est pas non plus étranger en matière de consommation de batterie. L’application s’appuie fortement sur les services de localisation, elle surveille donc en permanence où nous nous trouvons pour nous proposer des dates possibles de notre environnement. L’utiliser pendant de longues périodes affecte également la consommation de la batterie.

Amazon-Alexa

Alexa est l’un des assistants personnels les plus populaires. Le service fonctionne très bien, il est compatible avec de nombreux appareils domestiques, il peut être facilement personnalisé et les appareils sur lesquels il est préinstallé ne sont pas très chers.

C’est aussi une énorme consommation de batterie. Gardez à l’esprit que l’application exécute constamment des processus en arrière-plan et écoute constamment le mot « Alexa ». Il recherche également en permanence des appareils auxquels se connecter.

Uber

À moins que vous ne soyez un chauffeur Uber, vous n’utiliserez pas cette application en permanence. Et Dieu merci, car son utilisation constante du GPS en fait l’une des applications les plus consommatrices d’énergie.