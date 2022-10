40 heures de batterie et étanche : ce sont les écouteurs sans fil les plus vendus de cette semaine

Pour moins de 20 euros vous pourrez profiter d’un bon son, d’une grande autonomie et d’une charge rapide de votre boîtier.

Si vous cherchez à essayer de nouveaux écouteurs sans fil sans dépenser beaucoup d’argent, nous venons de voir que les meilleures ventes d’Amazon de la semaine dernière étaient celles qui coûtaient moins de 20 euros. Ils ne proviennent pas d’un fabricant bien connu, mais sans aucun doute, en regardant leurs spécifications, nous pouvons vous assurer qu’ils valent la peine d’être essayés pour ce prix.

Ce sont de minuscules écouteurs, mais avec de gros haut-parleurs, une très bonne capture vocale, une grande autonomie pour tenir une semaine sans les recharger, et 100% compatibles avec tous les systèmes. De plus, vous pourrez les utiliser sous la pluie sans aucun problème car ils y résisteront comme des champions.

Ddidbi IT100Plus

Obtenez les écouteurs les plus vendus de la semaine

Allons-y par pièces, car ces écouteurs ont plusieurs caractéristiques qui en font un achat fortement recommandé, et pas seulement parce qu’ils sont les meilleurs vendeurs de la semaine. Je résume les raisons pour lesquelles je les achèterais en ce moment pour moins de 20 euros qu’ils coûtent :

Autonomie folle : la batterie interne des écouteurs elle-même dure jusqu’à 8 heures d’utilisation ininterrompue. En ajoutant toutes les charges du boîtier, nous pouvons atteindre jusqu’à 40 heures d’autonomie. Cela nous donne une semaine d’utilisation tranquille avec une seule charge du boîtier si son utilisation est sporadique. Le boîtier de charge ne prend que 1,5 heure pour atteindre 100 % avec son port USB-C.

Basses percutantes : les haut-parleurs qui composent ces écouteurs mesurent 13 mm, ce qui est une taille bien supérieure à la moyenne pour ce type d’appareil. N’oubliez pas qu’il est normal de les voir en 11 mm comme dans les AirPods 3 ou les Galaxy Buds Pro, cela nous aidera à ressentir des sons de basse plus puissants et une plus grande amplitude sonore que d’habitude. En bref, nous avons des pilotes 2,16 fois plus élevés que la moyenne que nous trouvons sur le marché actuel.

Design minuscule : ce sont de très petits écouteurs, ils ne sont pas de type bouton, mais comme s’ils l’étaient. Son poids est de 4 grammes chaque écouteur et le boîtier de charge ne pèse que 36 grammes. Ils sont très confortables, car ils intègrent des élastiques sur les pointes qui s’adaptent à chaque oreille. Ils sont disponibles en 3 tailles d’élastiques et avec eux, ils réalisent une isolation passive du son externe.

De plus, ces écouteurs sont équipés d’un système à 2 microphones et d’un algorithme ENC qui neutralise les bruits de fond et améliore considérablement le son lors des appels. Vous y serez clairement entendu, même lors des appels vidéo que vous effectuez avec votre mobile, votre tablette ou votre ordinateur portable. Le système de connexion qu’il utilise est le Bluetooth 5.2, avec une latence quasi inexistante et une très faible consommation d’énergie. La surface est tactile et avec elle, nous pouvons augmenter/baisser le volume, répondre aux appels ou sauter des chansons, ainsi que les mettre en pause.

