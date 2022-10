Les 7 meilleures applications de plomberie et de climatisation

Découvrez les applications mobiles les meilleures et les plus populaires pour les installateurs de plomberie et de météo.

L’un des métiers les plus recherchés au monde est la plomberie, et si vous êtes plombier et que vous voulez vous démarquer des autres, il faut aller de pair avec la technologie.

Heureusement, il existe des applications mobiles qui peuvent vous aider à rester informé des derniers développements. Ensuite, vous pouvez voir 7 applications de plomberie et de climatisation pour offrir un service de meilleure qualité.

Applications de plomberie et de CVC : Top 7

Calcul du volume d’eau

Calculatrice BTU Lite – CA

Curseur P/T Climalife

Niveau à bulle

Règle à calcul intelligente

convertisseur d’unité

Frontu – Travailleur de terrain

Dans cet article, vous découvrirez les meilleures applications de plomberie et de climatisation utiles pour chacun de vos projets. Il est recommandé d’installer toutes les applications ou simplement d’utiliser celles qui correspondent le mieux à vos besoins.

Calcul du volume d’eau

L’une des choses les plus compliquées lors de la réalisation d’une installation d’eau hydraulique est de pouvoir calculer avec précision le volume d’eau dans l’ensemble du système, cependant, avec l’application de calcul du volume d’eau, cela ne sera pas un casse-tête.

Avec cette plate-forme, vous pourrez calculer le volume d’eau dans les tuyaux en cuivre/fer et obtenir des résultats exacts.

Pour utiliser cette application, il est nécessaire d’avoir un certain type de connaissances préalables, car malgré le fait qu’elle dispose d’une section d’aide, elle ne montre que certaines données et informations d’intérêt.

GooglePlay | Calcul du volume d’eau

Calculatrice BTU Lite – CA

Si vous êtes un plombier, un constructeur ou un amateur de bricolage à domicile, l’application BTU Calculator Lite – AC vous sera d’une grande aide.

Avec lui vous pourrez savoir quel type de climatisation peut être adapté à votre pièce en fonction des dimensions, et ainsi éviter d’installer l’erreur classique d’acheter le mauvais climatiseur.

Son interface utilisateur présente un style moderne et minimaliste, il vous suffit d’avoir les données exactes de la pièce ou de l’endroit où vous allez installer le climatiseur, et il affichera la quantité de BTU nécessaires pour refroidir l’endroit.

Google Play | Calculatrice BTU Lite – CA

Curseur P/T Climalife

Une autre des meilleures applications de plomberie et de climatisation qu’un professionnel de la réfrigération, de la climatisation, du chauffage et des énergies renouvelables devrait prendre en compte est P/T Slider Climalife.

Cette application fournit des données sur la température, la pression relative ou absolue pour tous les fluides frigorigènes du marché, en plus, elle est capable de détailler la composition des fluides frigorigènes, le glissement de température, le point d’ébullition et le poids moléculaire.

Son interface est extrêmement intuitive et vous n’aurez qu’à entrer le type de fluide frigorigène et il affichera toutes les données essentielles que vous devez prendre en compte lors de la réalisation de l’installation.

GooglePlay | Curseur P/T Climalife

Niveau à bulle

L’un des outils essentiels pour chaque constructeur ou plombier est la jauge de niveau, et une alternative à cet outil est l’application Bubble Level.

Cette application simule le niveau d’eau classique de chaque constructeur, elle dispose de 3 modes de style de niveau.

Vertical : idéal pour murs et colonnes.

Horizontal : parfait pour les surfaces planes telles que les tables, les sols, les étagères…

Niveau d’eau de style hublot : un cercle avec une croix au centre.

L’application ne montrera pas seulement à quel point une surface est raide, elle indiquera également à quel point elle est raide.

GooglePlay | Niveau à bulle

Règle à calcul intelligente

Lors de la réalisation d’un projet, il est nécessaire d’avoir des connaissances de base en mathématiques, notamment pour garder une trace de la quantité de matériaux à utiliser.

Dans ce cas, il existe un outil utile appelé Smart Calculation Rule. Il simule parfaitement une règle à calcul avec des échelles de A, B, C, CI, D, S, L, T et K.

Et ne vous inquiétez pas si vous ne savez pas comment utiliser cet instrument, car l’application elle-même dispose d’un didacticiel interactif où vous pouvez apprendre chacune des fonctions et vous montre même comment effectuer la multiplication, la division, l’exponentiation, la racine carrée, fonctions trigonométriques et calculs logarithmiques.

GooglePlay | Règle à calcul intelligente

convertisseur d’unité

Avoir un convertisseur d’unité sur son mobile est très utile, notamment dans le domaine de la plomberie. Et l’une des meilleures applications pour ce type de travail est Unit Converter.

L’application propose plus de 70 catégories d’unités différentes et plus de 12 700 conversions d’unités, y compris un convertisseur de devises en temps réel.

De plus, l’une des sections les plus appréciées des utilisateurs sont les outils intelligents, qui comprennent un niveau à bulle, une boussole, un rapporteur, des codes de résistance, des portes logiques, un chronomètre, une règle, l’heure mondiale, un convertisseur de date, entre autres. .

GooglePlay | convertisseur d’unité

Frontu – Travailleur de terrain

Si vous souhaitez donner à votre travail sur le terrain une touche plus professionnelle, pensez à Frontu – Field Worker.

Avec cette application, vous pouvez garder une trace de chacun de vos projets et vous pouvez même créer des profils pour chacun de vos clients afin de partager des notes et des photos. De plus, vous pourrez faire un plan de travail où il sera possible de voir les progrès réalisés.

GooglePlay | Frontu – Travailleur de terrain