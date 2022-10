Votre grand-père a besoin de ce Xiaomi, je vous le dis par expérience

Si vous envisagez d’acheter un mobile pour une personne âgée, c’est une option bon marché et très bonne.

Si l’anniversaire d’une personne âgée approche et que vous savez qu’elle réclame depuis longtemps un nouveau mobile, quoi de mieux que de le fêter qu’avec ce Xiaomi Redmi A1 à 99,99 euros que vend le site officiel, ou pour 105 euros sur Amazon. C’est le même modèle pour les deux magasins, avec 2 Go de RAM et 32 ​​Go de mémoire. Je l’ai donné à mon grand-oncle et il ne pouvait pas être plus heureux.

Ce mobile d’entrée de gamme est particulièrement bien adapté aux personnes âgées car, en plus de servir de téléphone portable pour passer des appels, envoyer des SMs et utiliser des applications de messagerie comme WhatsApp ou Telegram, elles pourront surfer sur internet, lire leurs mails et profitez même de jeux de mémoire et de capacités visuelles sur votre grand écran.

Xiaomi Redmi A1Xiaomi Redmi A1

Offrez un mobile Xiaomi très bon marché

Ce Xiaomi est bon pour toute personne âgée pour plusieurs raisons, et je voudrais les exposer dans mon cas personnel. J’ai récemment acheté ce mobile pour un parent âgé et il est super content en ce moment.

Utilisation quotidienne exceptionnelle : pour toute action ou tâche qu’une personne âgée va faire, ce mobile Xiaomi est plus que suffisant. Avec Android 12 d’origine, il déplace le système à merveille et est capable d’effectuer les tâches les plus élémentaires avec une solvabilité authentique, telles que les appels, les SMs, les appels vidéo, la navigation, WhatsApp, les e-mails et les jeux à faible impact graphique.

Design et taille : c’est un smartphone de 9,1 mm d’épaisseur, pesant 192 grammes et un écran IPS de 6,52 pouces avec une résolution HD+ qui a l’air luxueux. Il adhère parfaitement grâce à un revêtement rugueux anti-empreintes digitales sur le boîtier.

Mémoire pour les photos à revendre : malgré 32 Go de stockage interne, les photos et vidéos de ce mobile ne prennent pas trop de place. Mais pour les grands-parents qui remplissent leur mobile de photos de leurs petits-enfants, nous avons un emplacement pour les cartes micro SD et ainsi étendre la mémoire interne autant que nous le souhaitons.

Un appareil photo remarquable : il dispose d’un double appareil photo arrière de 8 MP avec un capteur supplémentaire de 0,3 MP prenant en charge le mode portrait. À l’avant, nous avons un objectif de 5 MP pour passer des appels vidéo et des photos de selfie de base. Il dispose du mode HDR pour prendre des photos en basse lumière et du mode panoramique.

Batterie qui tient plusieurs jours : avec sa batterie de 5 000 mAh et sa charge de 10 W, on peut facilement avoir de l’énergie pour tenir 3-4 jours dans l’usage que va lui donner une personne âgée.

Xiaomi Redmi A1Xiaomi Redmi A1

Et si vous pensiez que votre grand-père allait perdre sa couverture, sachez que nous avons la compatibilité avec les réseaux 3G et 4G, WiFi 5, Bluetooth 5.0, GPS, Dual SIM, radio FM et port casque. Et pour que les ‘amis des autres’ n’accèdent pas au contenu, le déverrouillage se fait uniquement par code PIN ou schéma.

Cet article propose de manière objective et indépendante des produits et services susceptibles d’intéresser les lecteurs. Lorsque l’utilisateur effectue un achat via les liens spécifiques qui apparaissent dans cette actualité, Netcost-security.fr reçoit une commission. Rejoignez la chaîne de bonnes affaires Netcost-security.fr pour découvrir les meilleures offres avant tout le monde.