WhatsApp veut résoudre le plus gros problème avec les groupes : il coupera automatiquement certaines discussions

Les notifications des groupes WhatsApp ne seront plus un problème grâce à cette fonction.

Si vous êtes dans un groupe WhatsApp avec un grand nombre de participants, vous saurez que, tôt ou tard, le barrage de notifications peut finir par devenir un problème, et si nécessaire, la seule option qui reste est de faire taire le groupe pour éviter de recevoir notifications ultérieures.

WhatsApp est conscient de ce problème, et pour cette raison, il a pensé à une solution qui est déjà en phase de développement, et qui atteindra probablement bientôt tous les utilisateurs de l’application.

Il consiste en la possibilité de désactiver automatiquement les notifications des groupes qui dépassent le nombre de 256 participants.

Les groupes plus importants seront automatiquement mis en sourdine

Comme vous avez pu le découvrir dans WABetaInfo lors de la vérification des actualités de la dernière version de WhatsApp, l’application a introduit une nouvelle mesure qui affecte les discussions de groupe avec un grand nombre de participants.

Il ne faut pas oublier qu’il y a quelques semaines à peine, WhatsApp annonçait l’arrivée de groupes jusqu’à 1024 participants, ce qui peut devenir un vrai problème à ces moments de la journée où plus de messages sont reçus.

Pour cette raison, WhatsApp prévoit de commencer à faire taire automatiquement les groupes qui comptent 256 participants ou plus. De cette manière, les utilisateurs ne recevront plus de notifications et devront entrer dans l’application s’ils souhaitent consulter les dernières actualités du groupe.

Lors de la désactivation d’un groupe, WhatsApp informera l’utilisateur avec un avis qui apparaîtra en haut du champ de message, indiquant que puisque le groupe a dépassé le nombre de 256 participants, les notifications ne seront plus envoyées. Cependant, il y aura toujours la possibilité d’annuler le silence et de continuer à recevoir des notifications pour chaque nouveau message.

Comment désactiver complètement un groupe WhatsApp, même s’il vous mentionne

Pour le moment, cette option n’est pas disponible pour les utilisateurs, et bien qu’elle ait été découverte dans la version 2.22.39 de WhatsApp Beta, déjà disponible sur Google Play, elle n’est pas active pour le moment. Il faudra attendre une future mise à jour de l’application pour pouvoir l’utiliser.