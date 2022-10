La "Google Whatsapp" s’améliore avec une nouvelle icône, la transcription des notes vocales et plus de nouvelles

Google a mis à jour son application de messagerie avec une nouvelle icône et d’autres modifications importantes.

Tout en menant son combat particulier avec Apple sur la décision de ce dernier de ne pas adopter la messagerie RCS dans iMessage, Google continue d’améliorer son application de messagerie avec de nouvelles fonctionnalités et modifications.

Ainsi, en plus d’une toute nouvelle icône avec une esthétique plus moderne, l’application Google Messages a été mise à jour pour introduire une bonne poignée de changements importants, qui promettent d’améliorer l’expérience utilisateur lors du chat et, espérons-le, d’attirer un public plus large à faire décident d’oublier iMessage, WhatsApp et le reste des applications de messagerie.

L’application Google Messages lance une nouvelle icône et plus de nouvelles

Plusieurs nouvelles fonctionnalités commenceront à arriver dans l’application Google Messages au fil des jours. Pour commencer, Google a confirmé qu’il sera bientôt possible de répondre aux messages SMs avec des réactions, ce qui est utile lorsque vous discutez avec un utilisateur d’iPhone.

De même, une fonction qui était déjà présente dans la plupart des applications de messagerie a été ajoutée : la possibilité de répondre à des messages spécifiques dans une conversation. Pour ce faire, glissez simplement vers la droite sur le message et tapez votre réponse.

Un autre changement important est la possibilité de lire des vidéos YouTube en mode image dans l’image dans les conversations, de sorte qu’il est possible de continuer à discuter pendant la lecture de la vidéo dans une petite fenêtre flottante.

Les propriétaires d’appareils Pixel à partir du Pixel 6 et de certains modèles Samsung, y compris le Galaxy S22 et le Galaxy Z Fold 4, pourront utiliser une nouvelle fonction de transcription de message vocal en texte, parfaite pour les moments où vous ne le faites pas. un message audio peut être lu.

L’intégration avec certains des autres services de Google a également été ajoutée, notamment les rappels, Google Agenda, Meet et Search, vous permettant de créer des événements de calendrier, d’afficher des suggestions de numéros de téléphone ou d’adresses, ou de pouvoir définir des rappels dans un chat.

En dehors de tout ce qui précède, Google a confirmé travailler avec certaines compagnies aériennes pour offrir la possibilité d’utiliser la messagerie RCS via le Wi-Fi de l’avion disponible pendant les vols. Pour le moment, seul United a adopté ce système, mais davantage d’entreprises devraient se joindre à l’initiative à l’avenir.

Google indique que certaines des nouvelles annoncées seront disponibles immédiatement dans la version bêta de l’application Messages. D’autres, en revanche, arriveront progressivement au fil des semaines.