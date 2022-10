Trois des Galaxy A les plus populaires de Samsung reçoivent la mise à jour Android d’octobre

Les Samsung Galaxy A21, Galaxy A32 et Galaxy A72 reçoivent déjà le correctif de sécurité d’octobre 2022.

Samsung va de l’avant avec la mise à jour de tous ses mobiles, haut de gamme et milieu de gamme, avec le dernier correctif de sécurité Android.

Ainsi, comme le confirme le média spécialisé SamMobile, le géant coréen a déjà commencé à déployer la mise à jour Android d’octobre dans trois de ses Galaxy A les plus populaires : les Samsung Galaxy A21, Galaxy A32 et Galaxy A72.

Le correctif de sécurité d’octobre 2022 atteint les Samsung Galaxy A21, Galaxy A32 et Galaxy A72

Samsung a commencé à publier la mise à jour Android d’octobre sur le Samsung Galaxy A21 aux États-Unis, le Galaxy A32 dans plusieurs pays d’Amérique latine et le Galaxy A72 dans plusieurs régions d’Europe, et on s’attend à ce qu’il atteigne plus de pays à travers l’année, les jours suivants.

Ainsi, cette mise à jour atteint déjà le Samsung Galaxy A21 des opérateurs téléphoniques américains T-Mobile, Sprint et Xfinity Mobile. Dans le cas des deux premiers, cette nouvelle version du logiciel arrive avec le firmware A215USQS8CVI7 et dans les modèles Xfinity Mobile, elle atterrit avec le numéro de build A215USQS8CVI6.

De son côté, la mise à jour Android d’octobre est également déployée sur le Samsung Galaxy A32 en Argentine, au Brésil, au Chili, en Colombie, en République dominicaine, en Équateur, au Guatemala, au Mexique, au Panama et au Pérou avec la version de firmware A325MUBS2BVJ1 et sur le Galaxy A72 de Slovénie. , Serbie, Russie, Ukraine et Croatie avec la version A725FXXS4BVI2.

Ces trois mises à jour Android incluent le correctif de sécurité d’octobre 2022, qui corrige plus de 47 vulnérabilités de confidentialité et de sécurité, corrige des dizaines de bugs généraux et améliore les performances et la stabilité du terminal.

Si vous possédez l’un de ces Samsung Galaxy A et que vous souhaitez vérifier si cette mise à jour est déjà disponible, il vous suffit d’accéder à la section Mise à jour du logiciel qui se trouve dans le menu Paramètres de votre appareil.

Les Samsung Galaxy Z Fold4 et Z Flip4 sont mis à jour avec le correctif de sécurité d’octobre

Si tel est le cas, il vous suffit de cliquer sur le bouton Télécharger et installer pour mettre à jour votre mobile avec le dernier correctif de sécurité Android.