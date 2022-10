La nouvelle bêta d’Android 13 est désormais téléchargeable : ce sont ses actualités

Android 13 QPR1 atteindra les premiers appareils en décembre, et ce sont ses nouveautés.

La prochaine mise à jour Android sera prête en décembre de cette année. Google l’appelle Android 13 QPR1, et son déploiement devrait commencer sur les appareils de la famille Pixel. Aujourd’hui, les propriétaires des appareils de la série peuvent déjà tester certaines des nouvelles fonctionnalités que cette mise à jour apportera, et la troisième version bêta a récemment été publiée, avec de nouveaux changements et améliorations qui nous rapprochent de l’édition finale.

Android 13 QPR1 Beta 3 a commencé son déploiement via le programme Android Beta, disponible pour les appareils de la série Pixel à partir de

Quoi de neuf dans Android 13 QPR1 Beta 3

Android 13 Quarterly Platform Release 1 Beta 3 introduit des correctifs, des améliorations et de nouvelles fonctionnalités qui arrivent sur les appareils tous les trois mois. Dans ce cas, la mise à jour est basée sur Android 13 et introduit des modifications destinées au Pixel, qui atteindront également AOSP plus tard et pourront être implémentées dans les terminaux du reste des fabricants.

Android 13 QPR1 Beta 3 inclut quelques nouveautés intéressantes, et des changements importants comme l’arrivée de la fonction « Clear Calling » sur Google Pixel 7. Certaines animations système ont également été améliorées.

Dans les Pixels prenant en charge la fonction de partage de batterie, l’option a également été ajoutée pour choisir si cet utilitaire doit être activé automatiquement ou non lorsque l’appareil est connecté au chargeur. Des modifications mineures et des ajustements ont également été apportés à l’interface utilisateur, y compris une icône qui vous permet d’ouvrir rapidement le « mode dessin » dans des applications comme Google Keep. Cette dernière fonctionnalité est principalement destinée à être utilisée sur des appareils comme la nouvelle Google Pixel Tablet.

La vidéo en dessous de ces lignes nous permet de passer en revue toutes les nouveautés introduites par la dernière version d’Android 13 publiée par Google.

Téléphones compatibles et comment télécharger la mise à jour

Tous les appareils Pixel ne sont pas compatibles avec Android 13 QPR1 Beta 3. Il est uniquement possible d’installer la nouvelle version sur les appareils lancés à partir de Google Pixel 4a.

Pour procéder à l’installation, inscrivez-vous simplement au programme Android Beta et attendez de recevoir la mise à jour OTA avec la nouvelle version. Cependant, il existe également la possibilité d’installer le fichier de mise à jour manuellement.