Le sous-système Windows d’octobre pour Android apporte des améliorations à la caméra et à la sécurité

Après avoir publié les nouvelles mises à jour de Windows 11 pour l’initié, Microsoft a publié une nouvelle mise à niveau incrémentielle pour le sous-système Windows pour Android. Oui, la nouvelle mise à jour d’octobre pour le sous-système Android est arrivée et apporte une multitude d’améliorations à la caméra, à la sécurité, à la fiabilité générale, aux améliorations des performances, etc. La dernière mise à jour est disponible à la fois pour les développeurs et les canaux bêta dans le programme d’initiés de Windows 11, lisez la suite pour en savoir plus à ce sujet.

Microsoft lance la nouvelle mise à niveau du sous-système Windows pour Android avec le numéro de version 2209.40000.26.0, comme toujours, la mise à niveau est disponible uniquement dans les régions prises en charge. Et assurez-vous que votre Windows 11 s’exécute sur la version du développeur ou du canal bêta.

Avant de passer aux changements apportés par la mise à jour d’octobre, je veux juste mentionner que la prise en charge d’Android 13 arrive bientôt sur le sous-système Windows pour Android avec quelques fonctionnalités et applications supplémentaires. Il n’y a pas encore d’informations sur la disponibilité, mais il s’agira d’une mise à niveau massive pour le sous-système Android.

En parlant de la mise à jour d’octobre, la nouvelle mise à niveau incrémentielle apporte de la stabilité au presse-papiers, des améliorations à Camera HAL, des améliorations de performances multithread (> 8 cœurs), une meilleure sécurité pour le streaming graphique, des améliorations pour les lancements de packages, des améliorations de stabilité de la plate-forme, etc.

Voici la liste complète des modifications apportées avec la nouvelle mise à jour du sous-système Android.

Améliorations de la caméra HAL

Améliorations de la stabilité du presse-papiers

Améliorations des performances multithread (> 8 cœurs)

Sécurité améliorée pour le streaming graphique

Améliorations de la fiabilité pour les lancements de packages

Mises à jour de sécurité pour ANGLE et GSK

Télémétrie annotée avec les sources d’installation des packages

La fenêtre avec les informations légales a été corrigée

Mises à jour de sécurité du noyau Linux

Améliorations de la stabilité de la plateforme

Mise à jour vers Chromium WebView 105

Vous pouvez vous diriger vers le Blog Windows Insider pour plus de détails sur la nouvelle mise à jour.

Si votre Windows 11 s’exécute sur une version développeur ou bêta et que le sous-système Windows pour Android est disponible dans votre région, vous pouvez effectuer une mise à niveau vers la nouvelle version.

