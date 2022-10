Voici tout ce que nous savons sur le M2 Mac mini

Apple a annoncé cette semaine de nouveaux modèles d’iPad, ainsi qu’une Apple TV 4K de nouvelle génération. Cependant, selon de récentes rumeurs, la société a également travaillé sur de nouveaux Mac, y compris le Mac mini de nouvelle génération équipé de la puce M2. Continuez à lire pendant que nous détaillons tout ce que nous savons sur le nouveau Mac mini.

L’état actuel du Mac mini

Mac mini est le Mac le plus abordable disponible dans la gamme Apple. Il s’agit d’un ordinateur de bureau compact sans périphériques, car vous pouvez le connecter à n’importe quel clavier, souris et écran. Le Mac mini est devenu extrêmement populaire pour les utilisations liées aux serveurs en raison de son design (form factor), et c’est également une bonne option pour les personnes à la recherche de leur premier ordinateur Mac.

La génération actuelle de Mac mini, également connue sous le nom de M1 Mac mini, a été introduite en novembre 2020. Bien que la conception soit la même que celle des modèles précédents, le dernier Mac mini disponible est alimenté par la puce M1 d’Apple.

Par défaut, il est livré avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage, mais les utilisateurs peuvent le personnaliser dans la boutique en ligne d’Apple avec jusqu’à 16 Go de RAM et 2 To de stockage. Fait intéressant, Apple vend toujours un Mac mini équipé d’un processeur Intel qui peut avoir jusqu’à 64 Go de RAM. Encore une fois, ce modèle a probablement été conservé dans la gamme jusqu’à présent car le Mac mini est un choix populaire pour les serveurs.

Les prix du Mac mini commencent à 699 $ aux États-Unis.

Rumeurs M2 Mac mini

Le M1 Mac mini a été introduit avec le M1 MacBook Air et le M1 MacBook Pro. Alors que ces deux modèles de MacBook ont ​​déjà été mis à niveau avec la puce M2 plus tôt cette année, le Mac mini attend toujours une mise à niveau avec la dernière puce d’Apple. Et, il y a beaucoup de rumeurs sur la prochaine génération d’ordinateurs de bureau compacts d’Apple.

De retour en mars, Netcost-security.fr détails exclusivement rapportés sur le nouveau Mac mini. Selon nos sources, Apple travaille sur au moins deux nouvelles versions de l’ordinateur. L’un d’eux, nommé J473, sera alimenté par la puce M2 avec un processeur à 8 cœurs et un GPU à 10 cœurs, tout comme la puce à l’intérieur du MacBook Air 2022.

Comme nous le savons déjà, les gains de performances de la puce M2 par rapport au M1 ne sont pas exactement impressionnants. Bien sûr, les différences seront plus visibles pour ceux qui viennent d’anciens Mac ou PC équipés de processeurs Intel.

Mais Netcost-security.fr a également entendu de sources qu’Apple prévoit d’introduire une version plus puissante du Mac mini. Nom de code J474, ce Mac mini sera équipé d’une puce M2 Pro plus rapide – une variante du M2 qui n’a pas encore été annoncée avec un processeur 12 cœurs. Cela devrait être la même puce pour alimenter les rumeurs de nouveaux MacBook Pro 14 pouces et 16 pouces.

L’année dernière, YouTuber Jon Prosser a annoncé qu’Apple adopterait un nouveau design industriel encore plus compact pour ce modèle de Mac mini plus puissant. Il n’est pas certain, cependant, que ce nouveau design vienne également sur le modèle M2 d’entrée de gamme. Bloomberg’s Mark Gurman a également corroboré les rumeurs de nouveaux Mac minis avec les puces M2 et M2 Pro en développement.

Quand sera-t-il annoncé ?

Il n’y a pas beaucoup de détails ou de rumeurs sur le moment exact où le nouveau M2 Mac mini sera officiellement annoncé par Apple. Cependant, il y a quelques indices qui pointent vers une sortie plus tard cette année.

Il y a quelques jours, Gourman a affirmé qu’Apple prévoyait de sortir de nouveaux modèles de MacBook Pro « dans un avenir proche ». Le journaliste a également brièvement mentionné le nouveau M2 Mac mini, alors peut-être que les nouveaux Mac seront annoncés en novembre. Selon certaines rumeurs, Apple prévoit également d’annoncer prochainement le premier Mac Pro avec une puce Apple Silicon, ce qui indique que la société pourrait organiser un dernier événement spécial en 2022.

Êtes-vous enthousiasmé par le nouveau Mac mini? Faites-nous savoir dans la section commentaires ci-dessous.

