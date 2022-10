Microsoft publie Windows 11 build 22623.870 avec le raccourci du gestionnaire de tâches

Cette semaine a été une semaine assez chargée pour Microsoft car il a déployé plusieurs mises à jour sur différents canaux au cours des trois derniers jours. Et ces mises à jour ne sont pas seulement des corrections de bugs, elles introduisent également des fonctionnalités utiles. Une nouvelle version 22623.870 de Windows 11 est déployée sur le canal bêta pour les initiés.

Il y a quelques semaines, Microsoft a publié une mise à jour annuelle majeure appelée mise à jour 2022 ou mise à jour 22H2. Mais toutes ses fonctionnalités n’ont pas été rendues disponibles dans une seule mise à jour. Certaines fonctionnalités apparaissent dans de petites mises à jour. Et parallèlement à ces mises à jour, Microsoft teste également de nouvelles fonctionnalités dans la version préliminaire d’Insiders.

Comme les autres versions d’aperçu du canal bêta, cette mise à jour est également disponible en deux versions. La construction principale est 22623.870 qui a toutes les fonctionnalités activées par défaut, et la deuxième version est 22621.870 qui a les fonctionnalités Off par défaut.

Parler de nouvelles fonctionnalités et de modifications dans la nouvelle version bêta peut automatiquement modifier les pilotes braille lors du basculement entre le narrateur et les lecteurs d’écran tiers en tant que narrateur. Et cela aidera les appareils Braille à fonctionner pendant la commutation.

Avec cette mise à jour du canal bêta, Microsoft commence à déployer le raccourci du gestionnaire de tâches dans la barre des tâches vers le canal bêta. Ainsi, après être passé de Windows 10 à Windows 11, si vous avez manqué le raccourci du Gestionnaire des tâches, il revient enfin. Il a été disponible pour la première fois dans la mise à jour du canal Dev.

Il existe également quelques correctifs dans cette mise à jour que vous pouvez vérifier ci-dessous.

Correctifs dans la version 22623.870

[Tablet-optimized taskbar]

REMARQUE : Ces correctifs ne s’afficheront que si la barre des tâches optimisée pour les tablettes est activée sur votre appareil. La barre des tâches optimisée pour les tablettes est toujours déployée pour Windows Insiders et n’est pas encore disponible pour tout le monde.

Amélioration du fonctionnement des gestes tactiles et de leurs animations avec la barre des tâches optimisée pour les tablettes avec le clavier tactile.

[System Tray Updates]

REMARQUE : Ces correctifs ne s’afficheront que si la barre des tâches optimisée pour les tablettes avec les mises à jour de la barre d’état système est activée sur votre appareil. La barre des tâches et la barre d’état système optimisées pour les tablettes sont toujours déployées pour Windows Insiders et ne sont pas encore disponibles pour tout le monde.

Correction d’un problème qui faisait planter explorer.exe lors du déplacement d’icônes dans la barre d’état système.

Correctifs pour les DEUX Build 22621.870 & Build 22623.870

Nouveau! Nous avons ajouté des améliorations à l’expérience du compte Microsoft dans les paramètres. Par exemple, vous pouvez gérer votre abonnement Microsoft One Drive et les alertes de stockage associées.

Nouveau! Nous avons ajouté un nouveau formulaire de consentement pour ceux d’entre vous inscrits à Windows Hello Face and Fingerprint. Vous avez de nouveaux choix pour vos données biométriques. Vous pouvez continuer à stocker vos données biométriques ou ouvrir les paramètres pour supprimer les données si vous n’avez pas utilisé votre visage ou votre empreinte digitale pour l’authentification depuis plus de 365 jours. Vous disposez également de ces options si vous avez effectué une mise à niveau vers Windows 11 et que vous n’avez pas encore vu le nouveau texte Hello Learn More Privacy.

Nouveau! Nous avons amélioré les traitements visuels de recherche sur la barre des tâches pour améliorer la découvrabilité. Ceci est initialement disponible pour un petit public et se déploie plus largement dans les mois qui suivent. Certains appareils peuvent remarquer des traitements visuels différents lorsque nous recueillons des commentaires. Pour en savoir plus sur les raisons pour lesquelles vous voyez peut-être ces changements, consultez Rechercher n’importe quoi, n’importe où.

Nous avons mis à jour DriverSiPolicy.p7b pour la liste de blocage des pilotes vulnérables du noyau Windows. Cette mise à jour inclut des pilotes vulnérables aux attaques BYOVD (Bring Your Own Vulnerable Driver).

Nous avons étendu le contrôle des fabricants d’équipement d’origine (OEM) sur l’application de l’intégrité du code protégé par l’hyperviseur (HVCI) pour les configurations matérielles ciblées.

Nous avons résolu un problème affectant le connecteur de proxy d’application Microsoft Azure Active Directory (AAD). Il ne peut pas récupérer un ticket Kerberos au nom de l’utilisateur. Le message d’erreur est « Le descripteur spécifié n’est pas valide (0x80090301) ».

Nous avons résolu un problème qui affectait les informations d’identification mises en cache pour les clés de sécurité et Fast Identity Online 2.0 (FIDO2). Sur les appareils hybrides joints à un domaine, le système supprime ces informations d’identification mises en cache.

Nous avons résolu un problème qui pouvait entraîner l’apparition d’artefacts de lignes verticales et horizontales à l’écran.

Nous avons corrigé un problème qui affectait les barres de titre lorsque vous utilisiez des outils tiers pour les personnaliser. Les barres de titre n’étaient pas rendues. Cette mise à jour garantit que les barres de titre s’affichent ; cependant, nous ne pouvons pas garantir que toutes les personnalisations de texte fonctionneront comme avant.

Nous avons résolu un problème qui pouvait ne pas synchroniser l’audio lorsque vous enregistriez un jeu à l’aide de la barre de jeu Xbox.

Microsoft a également mentionné certains problèmes connus. Vous pouvez consulter la liste des problèmes connus sur le Page officielle Windows.

Si vous êtes un Windows Insider dans le canal bêta, vous pouvez obtenir l’une des versions, soit la version 22623.870 de Windows 11, soit la version 22621.870. Si vous obtenez la version 22621.870 dont les fonctionnalités sont désactivées par défaut, vous aurez la possibilité de mettre à jour vers l’autre version. Vous pouvez vérifier la mise à jour dans Paramètres > Mise à jour Windows.

Vous aimerez peut-être aussi – Meilleurs thèmes Windows 11 pour PC

Si vous avez des questions, vous pouvez les déposer dans la zone de commentaires. Aussi, partagez cet article avec vos amis.

Vérifiez également :

Source