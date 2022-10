iPhone SE 2023 : la prochaine grande menace pour le milieu de gamme Android fera ses débuts design... de 2018

L’iPhone SE de 2023 sera le modèle qui mettra le milieu de gamme Android de l’année prochaine dans les cordes. On connaît aujourd’hui sa conception.

Une fuite du portail FrontPageTech (presque toujours fiable) a révélé la conception de ce qui sera le prochain iPhone à bas prix qui devrait sortir dans le courant de 2023. Il s’agit de la nouvelle génération d’iPhone SE, qui devrait être lancée au début de l’année prochaine, juste un an après le lancement de l’iPhone SE 2022.

Comme prévu, Apple va réutiliser un ancien design pour façonner son nouveau smartphone pas cher. Dans ce cas, comme on peut le voir sur les images partagées, le modèle que ceux de Cupertino envisagent de recycler est l’iPhone XR, un modèle lancé en 2018.

Apple reprendra le design de l’iPhone XR dans son nouvel iPhone SE de 2023

Le design de l’appareil a été élaboré à partir de schémas officiels obtenus par une source qui a décidé de rester anonyme, et qui a préféré ne pas partager plus de données sur le terminal. Grâce aux rendus, vous pouvez voir comment l’iPhone SE de 2023 récupérerait l’esthétique de l’iPhone XR, un terminal présenté en septembre 2018, qui avait un corps en aluminium et verre et une partie avant dirigée par une encoche, où ils cachent le capteurs qui donnent vie au système Face ID.

Si ce changement devient une réalité (et tout semble indiquer qu’il le sera), après le lancement de l’iPhone SE de 2023, il n’y aura plus de modèles d’iPhone avec un bouton « Home » ou Touch ID dans le catalogue Apple. Un changement historique qui ne plaira sans doute pas à tout le monde.

Si Apple décide de conserver intact le design de l’iPhone XR, il est très probable que l’appareil aura le même écran LCD de 6,1 pouces avec une résolution HD+ de 1792 x 828 pixels, et la seule caméra arrière, probablement avec une résolution de 12 mégapixels.

Malgré la ressemblance plus que raisonnable avec l’iPhone XR, l’iPhone SE 2023 aurait une fiche technique entièrement renouvelée, très probablement dirigée par le même processeur Apple A15 qui donne vie à l’iPhone 14 et l’iPhone 14 Plus (il est très peu probable que le société décide de faire le saut vers le processeur A16 des modèles « Pro »).

L’utilisation d’un processeur plus puissant et l’adoption d’un design beaucoup plus moderne que celui de la génération actuelle de la série SE, pourraient finir par attirer un grand nombre d’utilisateurs d’Android, qui pourraient faire le saut vers la plate-forme rivale, toujours et quand Apple décide de garder le prix raisonnable. Quelque chose qui n’est pas si clair que cela arrivera, surtout compte tenu de sa stratégie avec le dernier iPad.