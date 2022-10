Les Samsung Galaxy Z Fold4 et Z Flip4 sont mis à jour avec le correctif de sécurité d’octobre

La mise à jour Android d’octobre concerne les Samsung Galaxy Z Fold4 et Galaxy Z Flip4 avec les versions de firmware F936USQS1AVII et F721USQS1AVII, respectivement.

Samsung poursuit le déploiement de la mise à jour Android d’octobre sur tous les téléphones de son catalogue et c’est maintenant au tour de sa quatrième génération de terminaux pliables, les Samsung Galaxy Z Fold4 et Galaxy Z Flip4.

Comme l’a confirmé le média spécialisé SamMobile, cette mise à jour atteint les Samsung Galaxy Z Fold4 et Galaxy Z Flip4 aux États-Unis et devrait être disponible dans le reste des régions du monde dans les prochains jours.

La mise à jour Android d’octobre 2022 débarque sur le Galaxy Z Fold4 et le Galaxy Z Flip4

Cette mise à jour est actuellement déployée sur les variantes déverrouillées du Samsung Galaxy Z Fold4 et du Galaxy Z Flip4 des opérateurs américains T-Mobile, Comcast et Xfinity Mobile avec les versions de firmware F936USQS1AVII et F721USQS1AVII, respectivement.

Dans les deux cas, cette nouvelle version du logiciel inclut le correctif de sécurité d’octobre 2022, qui corrige plus de 47 vulnérabilités liées à la confidentialité et à la sécurité, corrige un certain nombre de bugs généraux et améliore la stabilité et les performances des deux appareils. .

Le Galaxy Z Fold4 et le Galaxy Z Flip4 sont sortis sur le marché il y a quelques mois à peine avec One UI 4 basé sur Android 12 et Samsung a déjà annoncé que les deux terminaux recevront, le plus tôt possible, la version bêta de One UI 5 avec Android 13 en Corée du Sud.

Si vous possédez l’un de ces deux terminaux pliables de la famille Galaxy Z et que vous souhaitez vérifier si cette mise à jour est déjà disponible, il vous suffit d’accéder à la section Mise à jour du logiciel qui se trouve dans le menu Paramètres de votre appareil.

Si tel est le cas, il vous suffit de cliquer sur le bouton Télécharger et installer pour mettre à jour votre mobile avec le dernier correctif de sécurité Android.