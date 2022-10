4 astuces pour organiser vos onglets Chrome, recommandées par Google lui-même

Tirez le meilleur parti des onglets Google Chrome grâce à ces astuces simples.

Au fil des années, Google Chrome a reçu différentes fonctions visant à améliorer la gestion des onglets et à faciliter l’interaction avec eux. Cependant, Google est conscient que tous les utilisateurs ne sont pas capables de s’organiser parfaitement avec eux, et pour cette raison, il a décidé de partager une série d’astuces et de recommandations avec le monde.

Les astuces ont été partagées par un groupe d’experts Google et visent à aider les utilisateurs de Chrome à mieux organiser leurs onglets Chrome.

Organisez-vous mieux avec les onglets Chrome grâce à ces astuces

Les quatre astuces partagées par Google sont assez simples, mais efficaces. Et il est très probable que la grande majorité des utilisateurs de navigateurs ne savaient même pas que ces fonctionnalités sont incluses dans Chrome. Voyons-les tous :

Récupérer des onglets accidentellement fermés : Si vous avez accidentellement fermé un onglet et que vous souhaitez le récupérer, il vous suffit d’utiliser la combinaison de touches Ctrl + Maj + T sous Windows, ou CMD + Maj + T sur Mac. onglets d’une fenêtre et que vous souhaitez tous les restaurer, il vous suffit d’accéder à l’historique de Chrome et d’appuyer sur l’option « Récemment fermé ». De là, vous pouvez restaurer la fenêtre avec tous ses onglets.

Utilisez des groupes d’onglets : si vous travaillez avec plusieurs onglets ouverts, les groupes d’onglets peuvent vous faire économiser beaucoup de travail. Ils vous permettent de regrouper plusieurs onglets liés à un même sujet, en les étiquetant avec une couleur et un nom pour faciliter l’organisation de votre travail.

Changer le nom des fenêtres : une fonction très utile, mais que peu de gens connaissent. Vous pouvez modifier le nom de la fenêtre du navigateur, afin qu’il soit plus facile d’identifier quand elle est réduite.

Trouvez rapidement les onglets ouverts : bien sûr, n’oubliez pas que Chrome dispose d’un outil de recherche d’onglets intégré avec lequel vous pouvez trouver rapidement n’importe lequel de vos onglets ouverts, et même ceux qui ont été récemment fermés.

Ce ne sont là que quelques-unes des nombreuses astuces Chrome dont vous pouvez tirer parti pour tirer le meilleur parti du navigateur. De temps en temps, de nouvelles fonctions sont ajoutées que nous vous montrons dans Netcost-security.fr, et qui peuvent vous aider à gagner du temps ou à être plus efficace lorsque vous naviguez sur Internet.